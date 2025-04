BVB – FC Barcelona: Kurzfristiger Ausfall? Schwarz-Gelb bangt um nächsten Star

Nach der 0:4-Pleite im Hinspiel dürften nur noch die allergrößten Optimisten unter den BVB-Fans an ein Wunder und das Erreichen des Halbfinals glauben. Mit Blick auf die Partie BVB – FC Barcelona dürfte die ganz große Spannung wohl kaum mehr aufkommen.

Und doch möchten Niko Kovac und seine Mannschaft vor heimischen Publikum ein tolles Spiel abliefern. Vor der Partie BVB – FC Barcelona regnet es jedoch eine bittere Nachricht nach der anderen.

BVB – FC Barcelona: Fällt Chukwuemeka erneut aus?

Für Schwarz-Gelb kommt es wohl hart auf hart. Eine bittere Hinspielklatsche, die Schlotterbeck-Verletzung und dazu einige andere Akteure mit Blessuren. Erst am Montag (14. April) wurde bekannt, dass Kapitän Emre Can gegen Barca wohl nicht spielen können wird.

Der Defensiv-Akteur, der sich zuletzt wieder in guter Form zeigte, fehlte aufgrund von schon länger vorhandenen muskulären Problemen im Adduktorenbereich im Abschlusstraining und arbeitete individuell. Dazu fehlte er laut „Ruhr Nachrichten“ auch bei der Abfahrt zum Teamhotel. Somit wird er am Abend wohl nicht auflaufen.

Gleiches gilt für Carney Chukwuemeka. Der Mittelfeldakteur fehlte wie Can im Teamhotel des BVB und wird wohl ebenfalls ausfallen. Warum der Engländer nicht mit den Kollegen im Mannschaftsbus saß, ist bislang nicht bekannt.

Kovac muss einmal mehr umstellen

Ein verletzungs- oder krankheitsbedingter Ausfall wäre ein erneuter Rückschlag für die Leihgabe des FC Chelsea. Chukwuemeka fehlte in den letzten Wochen immer wieder und verpasste so schon einige Spiele. Auch er kam zuletzt immer mehr in Fahrt. Doch nun wird er wohl erneut ausgebremst.

Die Sorgenfalten bei Kovac dürften also einmal mehr größer werden. Mit Schlotterbeck, Can, Chukwuemeka und Sabitzer fehlen gleich vier wichtige Spieler gegen Barca. Auf der anderen Seite wird Pascal Groß für das Spiel BVB – FC Barcelona nach seiner Gelbsperre wieder mit von der Partie sein. Die Vorzeichen für ein Wunder – das Schwarz-Gelb in jedem Fall braucht – könnten kaum schlechter sein.