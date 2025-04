BVB – Barcelona: Erneuter Horror? Bei diesem Anblick dreht sich Fans der Magen um

Gruselshow an einem lauwarmen Frühlingsabend? Nach dem 0:4 im Hinspiel ist die Sorge vor einer erneuten Packung gegen Barcelona beim BVB groß. Immerhin trifft Borussia Dortmund einmal mehr auf seinen „Angstgegner“.

Gemeint ist damit nicht prinzipiell die gesamte Barcelona-Mannschaft, sondern Star-Stürmer Robert Lewandowski. Seit er Borussia Dortmund verließ, hat der heutige Barcelona-Stürmer den BVB mehrfach schmerzhaft daran erinnert, wen man da eigentlich hat gehen lassen.

BVB – Barcelona: Dortmund zittert schon

Noch heute erinnert man sich im Ruhrgebiet gerne an die Zeit zurück, als der Pole noch ein schwarz-gelbes Trikot trug. In der Ära unter Jürgen Klopp reifte Lewandowski zum Weltklasse-Stürmer. Seine Treffer hatten einen großen Anteil an zwei Meisterschaften und einem DFB-Pokal-Sieg. Dann aber der große Schock 2014: Ablösefrei zog es den heute 36-Jährigen zu Bayern München. Für die Borussia und die Bundesliga brachen trostlose Zeiten an.

+++ Borussia Dortmund verkündet schlechte Nachrichten! Letzte Barca-Hoffnung dahin? +++

Und für die Dortmunder wurde Lewandowski zum Kryptonit. Vor dem Hinspiel zwischen dem BVB und Barcelona hatte er in 27 Spielen 27 Tore gegen den Ex-Klub erzielt. Borussia Dortmund ist mit Abstand Lewandowskis Lieblingsgegner. Zahlreiche Tore in wichtigen spielen verhinderten dein oder anderen weiteren schwarz-gelben Titel.

Nächste Lewandowski-Show?

Da ließ er es sich natürlich auch nicht nehmen, im Hinspiel gleich zwei weitere Treffer draufzusetzen. Zwar steht Barca nach dem 4:0 bereits mit anderthalb Beinen im Halbfinale. Doch Lewandowski dürfte heiß sein, seine beeindruckende Quote gegen den ehemaligen Arbeitgeber weiter auszubauen. Manchem Fan dürfte der Gedanke daran, den typischen Lewandowski-Jubel schon wieder sehen zu müssen, ordentlich schmerzen.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Allerdings gibt es aus BVB-Sicht einen zarten Hoffnungsschimmer, dass man vielleicht darumherum kommt. Bereits in der Champions-League-Gruppenphase trat Barcelona beim BVB an. Zwar gewannen die Spanier – doch Lewandowski blieb ohne Tor.