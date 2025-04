Borussia Dortmund verkündet schlechte Nachrichten! Letzte Barca-Hoffnung dahin?

Zugegeben, all zu groß sind die Chancen auf das Erreichen des Halbfinales in der Champions League nicht mehr. Dazu stellte sich Borussia Dortmund im Hinspiel in Barcelona zu stümperhaft an. Doch ein kleiner Funke Hoffnung lebt (hier mehr lesen).

Doch einen Tag vor dem entscheidenden Rückspiel muss Borussia Dortmund eine bittere Nachricht verkraften. Beim abschließenden Training vor dem Duell am Dienstag (15. April) fehlte ausgerechnet der Kapitän!

Borussia Dortmund: Can droht Ausfall

Um das 0:4 irgendwie umbiegen zu können, braucht der BVB vor allem eins: seine stärkste Elf. Nun ist diese durch die schwere Verletzung von Nico Schlotterbeck ohnehin schon geschwächt. Doch diesen Verlust kann Trainer Niko Kovac noch ausgleichen. Schwieriger wird es, wenn beispielsweise Emre Can ausfällt.

Der nicht immer unumstrittene Kapitän erlebt, seit er in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt, einen zweiten BVB-Frühling. Gegen Barcelona könnte er jedoch ausgebremst werden. Wie Borussia Dortmund am Mittwochmittag mitteilte, fehlte Can beim Abschlusstraining der Mannschaft.

Stattdessen arbeitete der 31-Jährige individuell. Was das bedeutet, weiß jeder Fußballfan: Der Einsatz des Kapitäns im Spiel gegen Barcelona wackelt gewaltig. Ein Ausfall wäre für die Dortmunder ein schwerer Schlag.

Auswegslose Situation

Can plage sich bereits seit Wochen mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich herum, erklärte Niko Kovac auf der Spieltagespressekonferenz. „Er beißt immer wieder auf die Zähne“, lobte der Trainer. Doch gegen Barcelona müsse der Spieler vielleicht passen. „Wir wissen nicht, ob er auflaufen kann“, so Kovac.

Ohne den Kapitän und Anführer, der derzeit noch einer der stabilsten Spieler der Borussia ist, dürfte die Situation gegen Barcelona nahezu ausweglos sein – zumal Trainer Kovac bei einem Ausfall dazu gezwungen sein könnte, wieder zur Viererkette zurückzukehren, mit der die Dortmunder beim Gastspiel in Spanien böse unter die Räder gekommen waren.

Die erste Halbzeit hatte Borussia Dortmund dabei mit nur einem Gegentor akzeptabel überstanden. Nach dem Seitenwechsel brachen allerdings die Dämme. Mehrfach ließ sich der BVB auskontern und verlor am Ende gar mit 0:4.