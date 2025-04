Borussia Dortmund schon raus? Von wegen! Ausgerechnet Barcelona ist das Vorbild

Warum im Rückspiel überhaupt noch antreten? Diese Frage dürfte sich so mancher BVB-Fan reflexartig gestellt haben, nachdem Borussia Dortmund eine herbe Abreibung erfahren hatte. 0:4 verlor man in Barcelona. Die Chancen, das Halbfinale irgendwie noch zu erreichen, sind verschwindend gering.

Und doch sollte die schwarz-gelbe Flinte noch nichts ins Korn geworfen werden! Auch wenn die Lage für Borussia Dortmund ausweglos wirkt: Selbst ein 0:4 wurde in der Champions League schon aufgeholt. Ausgerechnet Barcelona hat es vorgemacht.

Borussia Dortmund geht unter

Dass es in Barcelona schwer werden würde, hatte sich früh angedeutet. Die Gastgeber kamen gegen den neu sortierten BVB (hier mehr zum Taktik-Desaster lesen) früh zu Chancen. Es dauerte aber bis zur 25. Minute, ehe Raphina den Ball über die Dortmunder Torlinie bugsierte.

In der zweiten Hälfte brach dann der Sturm los. Ein Doppelpack von Robert Lewandowski und ein Tor von Lamine Yamal schraubten das Endergebnis in die Höhe. Ist es für Borussia Dortmund überhaupt möglich, das aufzuholen.

Barcelona gelang es einmal

Zugegeben, dafür bräuchte es mehr als eine Leistungssteigerung für die Schwarz-Gelben. Doch dass es nicht unmöglich ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Ein 0:4 ist der höchste Rückstand, der in der Champions League jemals gedreht wurde. Passiert ist es ein einziges Mal. Und wer hat es geschafft? Natürlich Barcelona.

Im Achtelfinale 2017 hatte „Blaugrana“ mit 0:4 in Paris verloren. Mit dem Rücken zur Wand ging es vor heimischen Fans ins Rückspiel – und die Mannschaft zündete. Damals noch mit Spielern wie Lionel Messi, Andres Iniesta oder Neymar gelang das Undenkbare. Barcelona gewann mit 6:1 und schickte sich damit an, eine Runde weiterzukommen.

Borussia Dortmund: Alles muss stimmen

Zu was der BVB international insbesondere daheim fähig ist, hat er in den letzten Jahren oft gezeigt. Und doch bleibt es dabei: Es müsste schon alles stimmen, Dortmund mindestens zwei Klassen besser, Barcelona zwei Klassen schlechter spielen. Dass die BVB-Reise in diesem Jahr im Viertelfinale endet, ist höchstwahrscheinlich. Aber ganz ausgeträumt muss es für Dortmund dann doch noch nicht sein.