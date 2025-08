Borussia Mönchengladbach mit krasser Transfer-Offensive – nächster Stürmer im Anflug?

Der Transfersommer von Borussia Mönchengladbach startete mit deutlicher Verzögerung. Die Verpflichtungen von Jens Castrop und Kevin Diks wurden bereits in der letzten Saison verkündet, weswegen zu Beginn der Transferperiode nur wenig Bewegung stattfand.

Doch dann startete Sportchef Roland Virkus eine Transferoffensive: Nach dem Abgang von Alassane Plea holte der Verein Hasan Tabakovic und Shuto Machino. Könnte jetzt sogar noch ein weiterer Stürmer folgen?

Viel Konkurrenz für Borussia Mönchengladbach

Legt Virkus jetzt noch einmal nach? Es wirkte zunächst so, als seien die Offensivpläne mit Tabakovic und Machino abgeschlossen. Doch laut „FussballTransfers“ hat Borussia Mönchengladbach jetzt einen weiteren Angreifer ins Visier genommen.

Die Rede ist von Zuriko Davitashvili. Der georgische Nationalspieler stieg im vergangenen Jahr mit Saint-Etienne aus der Ligue 1 ab, war jedoch einer der wenigen Lichtblicke des Teams. Mit neun Toren und acht Vorlagen konnte auch er den Abstieg nicht verhindern.

Fohlen mit krasser Transferoffensive?

Die Konkurrenz um Davitashvili ist allerdings groß. Der FC Everton, der FC Sevilla, Stade Rennes und Racing Straßburg sollen ebenfalls Interesse an dem Spieler haben. Zudem hat der 24-Jährige noch einen Vertrag bei Saint-Étienne, der bis 2028 läuft. Laut dem Bericht hat der französische Klub wenig Interesse, seinen Starspieler abzugeben.

Klar ist jedoch: Davitashvili will erstklassig spielen und möchte den Absteiger verlassen. Sollte Borussia Mönchengladbach den Zuschlag erhalten, wäre das eine beeindruckende Transferoffensive der Fohlen. Der Georgier wäre der dritte Mittelstürmer, den Virkus in diesem Sommer an den Niederrhein lotsen würde. Beeindruckend wäre das allemal.