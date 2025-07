Paukenschlag um Ex-BVB-Star Aubameyang: Hammer-Rückkehr steht bevor

Wenn das mal keine faustdicke Überraschung ist! Pierre-Emerick Aubameyang könnte bald wieder in Europa spielen. Derzeit steht der Ex-BVB-Star noch beim saudi-arabischen Klub Al-Qadsiah unter Vertrag, wo er letzten Sommer begann. Nun soll sein Vertrag dort aufgelöst werden.

Olympique Marseille, sein früherer Verein, gehört laut Transfer-Insider Fabrizio Romano zu den Interessenten. Bereits 2023 wechselte der ehemalige BVB-Stürmer ablösefrei vom FC Chelsea zu Marseille und hinterließ mit 30 Toren in 50 Spielen einen bleibenden Eindruck.

Rückkehr zu Marseille – BVB-Star vor Entscheidung

Marseille möchte Aubameyang erneut verpflichten, jedoch gibt es finanzielle Hürden. Al-Qadsiah zahlte ihm ein hohes Gehalt, das Marseille nicht bieten kann. Sollte er zurückkehren, müsste er Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Seine Qualitäten sind jedoch unumstritten: Auch in Saudi-Arabien erzielte er beeindruckende 21 Tore in 36 Spielen. Der BVB bleibt in Aubameyangs Vita unvergessen – seine 141 Tore in 213 Spielen für den Klub sprechen Bände.

Der Ligue-1-Klub schätzt den 34-Jährigen weiterhin sehr. Marseille könnte von seiner Treffsicherheit profitieren, wie damals der BVB. Unterdessen plant Al-Qadsiah bereits die Verpflichtung eines neuen Stürmers. Der Klub zeigt großes Interesse an Mateo Retegui von Atalanta Bergamo und ist bereit, 65 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Die Verpflichtung würde Retegui zum teuersten italienischen Spieler überhaupt machen.

Zeit in Dortmund bleibt unvergessen

Aubameyangs Name bleibt eng mit dem BVB verknüpft. Seine Zeit in Dortmund war von Erfolgen geprägt, bevor er zum FC Arsenal wechselte. Auch in Marseille bewies er seine Klasse. Sollte der Wechsel zustande kommen, könnte seine Rückkehr nach Europa an alte Erfolge bei Borussia Dortmund anknüpfen. Ein ablösefreies Comeback wäre dabei eine spannende Entwicklung.

Marseille steht vor einer Entscheidung: Drücken sie für Aubameyang aufs Tempo, könnte der Stürmer bald wieder in Europas Topligen auf Torejagd gehen. Abwarten bleibt auch für den BVB-Fan spannend – immerhin schrieb Aubameyang schon mehrfach deutsche und internationale Fußballgeschichte. Seine Trefferquote in Dortmund wird unvergessen bleiben.

