Lionel Messi: Brisantes Treffen – Hammer um PSG-Superstar bahnt sich an

Die Gerüchte um Weltmeister Lionel Messi hören nicht auf. Der Vertrag des siebenmaligen Weltfußballer bei französischen Serienmeister Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Ob der Argentinier den Vertrag in Frankreich verlängert, ist derzeit noch unklar.

Es wird mit Sicherheit eine der spannendsten und umstrittensten Personalien der kommenden Wochen: Bleibt Lionel Messi bei PSG oder nicht? In den vergangenen Tagen gab es gleich mehrere Treffen, die zu weiteren Spekulationen um die Zukunft des Weltstars anregen.

Lionel Messi: Startschwierigkeiten bei PSG

Es ist anderthalb Jahre her, dass Lionel Messi einen Vertrag bei Paris Saint-Germain unterschrieben hat und damit für einen absoluten Hammer gesorgt hat. Erstmals in seiner Profikarriere verließ der Argentinier den FC Barcelona und kehrte der katalanischen Hauptstadt nach 21 Jahren den Rücken. Zu dem Zeitpunkt war eine Mannschaft der Blaugrana ohne Messi kaum vorstellbar. Der FC Barcelona war Messis Lebenswerk. Aufgrund der finanziell nötigen Einbußen und des auslaufenden Vertrages Messi musste „La Pulga“ seinen Jugendverein verlassen und heuerte in der französischen Hauptstadt an.

Sein Start beim zehnmaligen französischen Meister verlief durchaus holprig. Kleinere Verletzungen ließen Messi nicht so wirklich in den Tritt kommen und machten ihm zu Beginn der Saison das Leben schwer. Seit dem zeigt Messi wieder sein altes Gesicht und zaubert, wie er möchte. Die vergangene Saison beendete er mit 26 Torbeteiligungen in 34 Einsätzen, in der laufenden Spielzeit kommt er bereits nach 27 Partien auf 30 Tore und Vorlagen. Messi macht, besonders in dieser Saison, da weiter, wo er beim FC Barcelona aufgehört hat: Er macht mit den Gegnern teilweise, was er möchte und trifft nach Belieben.

Gemeinsam mit Neymar und Mbappe bildet der 35-Jährige einen magischen Sturm, der jeden Gegner schlagen kann – wenn alle drei möchten. Denn das scheint weiterhin das große Problem bei PSG. Zu viele Einzelcharaktere, die zu selten als Mannschaft funktionieren. Gegen Top-Gegner wird das oft zum Verhängnis. Auch deswegen gelang es Messi und Co. auch letztes Jahr wieder nicht, den langersehnten Henkelpott in die französische Hauptstadt zu bringen. Paris musste sich schon im Achtelfinale dem späteren Champions League-Sieger Real Madrid geschlagen geben und konnte so „nur“ die französische Meisterschaft feiern.

Sensationsrückkehr zur alten Liebe?

Messis Vertrag bei PSG läuft im kommenden Sommer aus. Dementsprechend groß ist das Thema um die Zukunft des Superstars. Seit einigen Tagen ist immer wieder von einer möglichen Rückkehr zum FC Barcelona die Rede. Messis Vater und Manager , Jorge Messi, habe sich bereits vor einigen Tagen in Barcelona mit Barça-Präsident Joan Laporta getroffen. Das berichteten mehrere spanische Medien übereinstimmend. Dabei sei unter anderem über die Zukunft des sechsfachen Weltfußballers aus Argentinien gesprochen worden, hieß es. Ein erster Schritt zu einer sensationellen Rückkehr?

Am vergangenen Dienstag postete Antonella Roccuzzo, die Ehefrau von Lionel Messi, dann ein Foto aus Barcelona. Auf dem Foto posieren jeweils Lionel Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba mit ihren Frauen. Alle drei spielten jahrelang zusammen für die Blaugrana, sie verbindet eine enge Freundschaft. Ein Foto, was ganz Barcelona sofort ausflippen lässt. „Come back“, „bring him back“ und „please come back Leo“ hagelte es in den Kommentaren unter dem Post.

Barca-Coach und langjähriger Teamkollege von Messi, Xavi, würde seinen ehemaligen Mannschaftskameraden wohl mit offenen Armen zurück in Katalonien empfangen. „Messi weiß, dass Barcelona sein zu Hause ist und die Türen offen stehen, das habe ich schon oft gesagt“, erklärte der 43-Jährige. Es wäre die Sensation des Sommers – doch, ob die Gerüchte nur Gerüchte bleiben oder ob Messi tatsächlich nochmal für „seinen“ FC Barcelona spielt, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. In jedem Fall möchte der Argentinier in diesem Jahr endlich die Champions League mit PSG gewinnen.