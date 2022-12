WM-Finale: Argentinien bejubelt dritten Titel – doch ER wird zum gefeierten Star

Es ist vorbei. Mit dem WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich geht das Turnier in Katar zu Ende. Rein sportlich war es eines der attraktivsten Turniere aller Zeiten. Auch das Endspiel bot jede Menge Drama und Tore satt.

Nach dem WM-Finale drehte sich die Fußballwelt natürlich nur um einen Mann: Lionel Messi. Der Argentinier erfüllt sich endlich den großen Traum. Doch ein anderer Akteur wurde in seinem Schatten zum gefeierten Helden.

WM-Finale: Schiedsrichter überzeugt alle

Im Vorfeld war bereits viel über die Ansetzung diskutiert worden. Wer würde das Finale der WM 2022 pfeifen dürfen? Dass es am Ende Szymon Marciniak aus Polen und damit ein Schiedsrichter aus Europa wurde, stieß so manchem Südamerikaner sauer auf.

Doch Marciniak ließ sich nicht beirren, obwohl er ein schwieriges Spiel zu leiten hatte. Taktische Fouls, hartes Einsteigen und vor allem drei Elfmeter – der Pole hatte beim WM-Finale einiges zu tun. Dabei fiel schnell auf: Er hatte die Partie zu jederzeit im Griff.

Marciniak pfiff souverän und hatte die Partie im Griff. Foto: IMAGO / SNA

VAR nicht von Nöten

Bezeichnend, dass er alle drei Elfmeter sofort erkannte und pfiff. Der Eingriff des VAR war an diesem Abend überhaupt nicht notwendig. Auch in seiner Körpersprache war Marciniak in diesem WM-Finale klar. Diskussionen beendete er mit klaren Gesten und strengen Blicken. Wer nicht gehorchte, wurde mit Gelb bestraft.

Nach dem Spiel nahmen er und sein Team die wohlverdienten Medaillen für die Finalschiedsrichter entgegen. Bei seinem Auftritt wurde er von Pawel Sokolnicki,

Tomasz Listkiewicz (Linienrichter) und Ismail Elfath (vierter Offizieller) unterstützt.

WM-Finale: Zuschauer sind begeistert

Es kommt im modernen Fußball kaum noch vor, doch am Ende waren beinahe alle Zuschauer vom Schiedsrichter begeistert. Das spiegeln zahlreiche Kommentare in den sozialen Netzwerken wieder:

„Das Finale hat einen ersten Sieger nach 90+ Minuten: Szymon Marciniak aus Polen. Der Schiedsrichter ist Weltklasse.“

„Was soll man sagen: Weltmeisterschaftsfinale mit weltmeisterlichem Schiedsrichter. Bravo.“

„Weltklasse Spielleitung von Marciniak und Team. Unsportlichkeiten früh klar geahndet. Alle Strafstöße richtig . Mir fehlen die Worte. Wahnsinn! Das Beste was ich lange ( je) gesehen habe!“

„Man würde sich wünschen, dass Marciniak zukünftig einiges in der Schiedsrichter Ausbildung mitzureden hat.“

Mit seinem Auftritt im WM-Finale dürften Marciniaks Aktien deutlich gestiegen sein. In Zukunft wird er vermutlich weitere bedeutende Spiele – auch bei UEFA-Wettbewerben – pfeifen.