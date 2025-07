Formel 1: Mega-Wirbel um Max Verstappen! Jetzt meldet sich eine Legende zu Wort

Max Verstappens Zukunft in der Formel 1 ab 2026 bleibt ungewiss. Trotz seines derzeitigen Vertrags mit Red Bull bis 2028 schließt eine Ausstiegsklausel einen möglichen Wechsel nicht aus. Die Gerüchte um einen Wechsel zu Mercedes halten an.

Sollte es zu einem Wechsel kommen, würde das in der Formel 1 ein Beben auslösen. Von allen Seiten dürfte Verstappen mittlerweile Tipps und Ratschläge bekommen. Jetzt meldet sich auch eine wahre Legende zu Wort.

Formel 1: Gerüchte um Verstappen halten an

Bernie Ecclestone äußerte sich zur Debatte. Der ehemalige Formel-1-Chef rät Verstappen: „Er sollte für das Team fahren, wo er glücklich ist.“ Ecclestone lobt die Einstellung des Niederländers als ehrgeizig und direkt. Für ihn bleiben Glück und Freude am Rennsport entscheidend für die weitere Karriere Verstappens.

Ecclestone sprach sich zudem gegen einen Wechsel aus. „Ich würde gerne sehen, dass er bleibt, wo er ist“, betonte der Brite. Während einige Experten einen Teamwechsel befürworten, hält Red Bull die Chancen auf einen Verbleib des Niederländers für realistisch. Team und Fahrer sehen robusten Optimismus.

Hohe Ablöse von Mercedes fällig

Sollte Verstappen das Team verlassen, wäre laut Vertrag eine hohe Ablösesumme nötig. Doch bis dahin bleibt die Entscheidung schwierig. Die Formel 1 bleibt der Maßstab, und Verstappen muss abwägen, ob bessere sportliche Chancen bei Mercedes seinen aktuellen Teamstolz überwiegen. Die nächsten Monate könnten wegweisend sein.

Zudem würde ein Wechsel des Niederländers auch eine wahre Lawine an Wechseln auslösen. Red Bull müsste einen Ersatz holen. George Russell wäre der Verlierer vom spektakulären Verstappen-Wechsel, da er seinen Platz verlieren würde. Es bahnen sich also spannende Monate in der Königsklasse an. Alle Augen werden auf Max Verstappen gerichtet sein – nur nicht im WM-Kampf. Da hat der vierfache Weltmeister schon längst aufgegeben (Hier mehr dazu).

