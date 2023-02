Jürgen Klopp nach bitterer Klatsche mit Liverpool angezählt – „Absoluter Scherbenhaufen“

Platz acht in der Liga, frühes Aus im Pokalwettbewerb und nun die bittere Klatsche in der Champions League – für Jürgen Klopp und den FC Liverpool läuft es in dieser Saison so überhaupt nicht. Die „Reds“ wackeln bedenklich.

Nach der heftigen 2:5-Pleite gegen Real Madrid am Dienstagabend (21. Februar) muss sich Jürgen Klopps Liverpool einiges anhören. Experten zerlegen den FC Liverpool in seine Einzelteile. Und dabei hatte alles noch so gut angefangen…

Jürgen Klopp: 2:5-Klatsche nach 2:0-Führung

Traumtor nach vier Minuten von Darwin Nunez und ein eiskalt bestrafter Torwartfehler: Nach 14 Minuten führte Liverpool mit 2:0, die Anfield Road bebte – zumindest für wenige Minuten. Ein Doppelpack von Vinicius Junior inklusive Torwartfehler von Alisson holten die „Reds“ auf den Boden der Tatsachen zurück.

In Hälfte zwei ging es dann endgültig den Bach hinunter. Erst traf Éder Militão kurz nach Wiederanpfiff zur Gäste-Führung, dann machte Karim Benzema (55., 67.) mit seinem Doppelpack die Klopp-Klatsche perfekt.

Experten schonungslos: „Ende einer Ära für Liverpool“

Liverpool-Legende Jamie Carragher wurde nach dem Spiel bei CBS Sports deutlich: „Liverpool war defensiv ein absoluter Scherbenhaufen, die ganze Saison.“ Und auch Ex-Nationalspieler Alan Shearer fällte bei BBC ein niederschmetterndes Urteil: „Diese Mannschaft von Real Madrid hat Erfahrung auf höchstem Niveau, und sie hat Liverpool heute Abend in hohem Maße bestraft. Liverpool war defensiv hoffnungslos überfordert.“ Arsenal-Legende Thierry Henry sprach sogar vom „Ende einer Ära für Liverpool“.

Das Fazit von Jürgen Klopp fiel da schon etwas nüchterner aus. „Es war ein schwerer Schlag“, sagte auch Klopp, „aber eine Niederlage ist nur eine Niederlage, wenn wir nicht daraus lernen. Wir werden daraus lernen und weitermachen.“

Für das Rückspiel gibt er sich kämpferisch: „Wir fahren dahin, das kann ich jetzt schon sagen, und werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ob das möglich ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wir werden es probieren und dann weitersehen.“