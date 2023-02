Jadon Sancho wie ausgewechselt – Ex-BVB-Star brilliert dank simplem Trick

Ist er jetzt endlich angekommen? Nach monatelanger Pause ist Jadon Sancho zurück bei Manchester United. Bei seiner aktuellen Form schlackern den Fans der Red Devils die Ohren. Startet der junge Engländer jetzt doch noch durch?

Großen Anteil an der Leistungsexplosion des Ex-BVB-Stars hat vor allem sein Trainer. Erik ten Hag zeigte sich mit Jadon Sancho geduldig, stellte sich in der Krise vor seinen Schützling. Dieser zahlt es ihm nun zurück – auch dank eines einfachen Tricks.

Jadon Sancho trifft erneut

Es war eine Rückkehr nach Maß. Anfang Februar feierte der 22-Jährige sein Premier-League-Comeback nach monatelanger Pause. Sancho hatte lange gefehlt. Sowohl körperliche als auch mentale Faktoren waren der Grund. In den Niederlanden absolvierte er sogar ein individuelles Aufbautraining.

Gegen Leeds war es dann so weit. Jadon Sancho kam von der Bank und traf gleich mal zum 2:2-Endstand. Am vergangenen Wochenende legte er nun nach. Gegen Leicester brachte ihn ten Hag erneut als Joker – und prompt erzielte er den nächsten Treffer. Auffällig dabei: Ten Hag wies Sancho eine neue Rolle zu.

Alte Stärke in neuer Rolle?

Besonders Fans von Borussia Dortmund kennen Jadon Sancho als Wirbelwind auf der Außenbahn. Mit seiner Dribbelstärke und seinem Tempo ließ er so manchen Gegenspieler alt aussehen. Gegen Leicester City jedoch orientierte sich Sancho ins Zentrum und erinnerte so mehr an einen klassischen „Zehner“.

Nicht zum ersten Mal. Auch bei seinem Einsatz gegen Nottingham Forrest im Pokal war das bereits zu sehen. Ten Hag erklärte die Entscheidung so: „Wir haben den Spielplan umgestellt und prompt das Geschehen diktiert. Mit Jadon auf dem Feld gab es viel mehr Platz im Mittelfeld, so dass wir ihn dorthin bringen konnten. Es hat wirklich gut funktioniert.“

Jadon Sancho: Barcelona wartet

Auf den englischen Rekordmeister wartet in der Europa League nun der FC Barcelona. Nach seinen bisherigen Leistungen malt sich der ehemalige Profi von Borussia Dortmund natürlich Chancen auf einen Startelf-Einsatz aus.

Auch das ist interessant für dich:

Ob ten Hag ihn dann wieder im Zentrum ran lässt? Das wird die Zukunft zeigen, doch aktuell scheint Jadon Sancho dort sein Glück zu finden. Nach langer Anlaufzeit könnte sich der 85-Millionen-Einkauf für Manchester doch noch lohnen.