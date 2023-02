Jadon Sancho: Endlich! Auf diesen Moment hat der Ex-BVB-Star lange gewartet

Bei Borussia Dortmund war Jadon Sancho der Top-Star der Mannschaft und ein wichtiger Baustein für den Erfolg im DFB-Pokal 2021. Im Anschluss ging der Engländer dann zurück in seine Heimat und schloss sich Manchester United an.

Bei den Red Devils lief es für Jadon Sancho bislang noch überhaupt nicht. Zuletzt musste der Offensivspieler sogar wegen mentaler Probleme pausieren. Nun meldete sich der einstige BVB-Star allerdings eindrucksvoll zurück.

Jadon Sancho mit erstem Tor nach sieben Monaten

Am Mittwoch (08. Februar) folgte nach wochenlangem Leid die große Lösung. Nachdem der frühere Dortmunder beim 2:0 Rückspielsieg seines Klubs im League Cup Halbfinale gegen Nottingham Forest sein Comeback gefeiert hat, gelang dem Engländer nun sein erstes Tor im Trikot der Red Devils seit sieben Monaten.

+++ Borussia Dortmund: DIESER Profi steht vor schwierigen Monaten – DerWesten.de +++

Beim Spiel seines Klubs im Old Trafford kam Jadon Sancho nach etwa einer Stunde in die Partie. Die Mission für den ehemaligen Dortmunder war klar: Der 0:2-Rückstand aus Sicht von United sollte aufgeholt werden. Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung folgte bereits der Anschlusstreffer durch Marcus Rashford, ehe Sancho seinen Abend krönte. In der 70. Minute landete ein Abpraller von Leeds-Verteidiger Koch direkt vor den Füßen des Flügelspielers, dieser zog direkt ab und brachte den Ball aus rund 13 Metern im Netz unter. Der Treffer sollte zugleich den Endstand markieren.

Nach Tor: Pure Erleichterung für Sancho

Nach dem Treffer war dem ehemaligen BVB-Star die Erleichterung förmlich anzuerkennen. Zuletzt hatte der 22-Jährige laut seinem Trainer Erik ten Hag nicht nur körperliche, sondern auch mentale Probleme. Diese machten ein Mitwirken am Trainings- und Spielbetrieb lange undenkbar.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Via Twitter teilte Sancho später ein Bild, welches ihn beim Torjubel zeigt. Dabei ist ihm die Freude über den erzielten Treffer anzusehen. „Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe!“, schreibt der Offensivspieler hinzu. Unter dem Beitrag beglückwünschten ihn dann nicht nur eine Reihe von United-Anhängern, sondern auch noch Fans des BVB. „Unglaublich, glücklich für dich! Du verdienst es am meisten“, kommentiert so ein Fan der Schwarzgelben. Andere pflichten ihm bei.

Mehr News:

Der Treffer von Sancho gegen Leeds war erst sein neunter in seiner gesamten Zeit bei Manchester United. Zugleich war das Tor das Erste seit sieben Monaten. Damals, am 1. September 2022 gegen Leicester City, hatte der Engländer zum letzten Mal den Ball im Tor untergebracht. Nun folgte die große Erlösung.