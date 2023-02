Jadon Sancho meldet sich nach Leidenszeit öffentlich – IHNEN gilt sein besonderer Dank

Die Sorgen, das Rätselraten, das Versteckspielen – all das hat endlich ein Ende. Jadon Sancho steht nach langer Auszeit wieder auf dem Platz. Bei Manchester United hatten seiner Rückkehr alle entgegen gesehnt.

Trotz der Probleme ließ Trainer Erik ten Hag Jadon Sancho nicht fallen. Im Gegenteil, er unterstützte ihn auf dem langen Weg zurück. Nach seinem Comeback hat sich der Ex-Spieler von Borussia Dortmund nun selbst öffentlich geäußert.

Jadon Sancho kann wieder lachen

Wie viel ihm der Moment bedeutet, wird schon beim Blick auf das Instagram-Profil Sanchos klar. Dort hatte der Flügelflitzer vor einer Weile sämtliche Inhalte gelöscht. Weil zum damaligen Zeitpunkt nicht klar war, was bei ihm los ist, sorgte die Aktion gar für Wechselgerüchte.

Nun ist Jadon Sancho jedoch wieder aktiv. Sein erstes Posting nach seiner rigorosen Lösch-Aktion? Ein Video, welches seine Einwechslung im League-Cup-Halbfinale gegen Nottingham Forrest zeigt. Mit breitem Lächeln stand der Engländer an der Seitenlinie. Es war sein erstes Spiel nach fast vier Monaten Pause.

Besonderer Dank

Eine Mischung aus körperlichen und mentalen Problemen gab ten Hag für das lange Fehlen seines Spielers an. Jadon Sancho war nicht mehr Teil des United-Kaders. Ins Wintertrainingslager reiste er nicht mit, stattdessen absolvierte er in den Niederlanden ein Einzelprogramm.

Mit dem Wissen um seinen Zustand empfingen die Fans den ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund im Old Trafford vergangene Woche mit warmem Applaus und Sprechchören. Am Wochenende hat Sancho den Anhängern daher einen besonderen Dank ausgesprochen.

Jadon Sancho: „Bin so glücklich“

„Wahnsinn! Ich möchte mich bei allen für die Unterstützung bedanken, die ich in den letzten Wochen erhalten habe, insbesondere bei den Fans“, schrieb der Manchester-Star auf Instagram.

„Mein Fokus liegt darauf, alles für mein Team und den Verein zu geben. Ich bin so glücklich, wieder auf dem Platz zu stehen, bis bald“, so Jadon Sancho. Wenige Tage später ließ ihn sein Coach in der Liga allerdings erstmal wieder auf der Bank.