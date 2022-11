Jadon Sancho geht drastischen Schritt – Ex-BVB-Star lässt die Fans ratlos zurück

Während Englands Stars sich auf die WM in Katar vorbereiten, ist Jadon Sancho zuhause geblieben. Der Ex-BVB-Star wurde von Nationaltrainer Gareth Southgate nicht für den Kader für die Weltmeisterschaft nominiert.

Jetzt hat Jadon Sancho seine Fans mit einem drastischen Schritt überrascht. Der Ex-BVB-Star löschte alle seine Beiträge bei Instagram und gibt Fans damit ein Rätsel auf.

Jadon Sancho löscht alle Instagram-Beiträge

Sein Profilbild ist schwarz, sein Beiträge sind alle verschwunden. Dort wo sonst Bilder von seinen Spielen oder aus seinem Urlaub zu sehen ist, ist jetzt nichts mehr zu finden. Jadon Sancho ist einen drastischen Schritt gegangen und hat kurzerhand alle seine Beiträge auf der Social-Media-Plattform Instagram gelöscht.

Was hinter dieser Aktion von Jadon Sancho steckt, lässt sich nur spekulieren. Fans vermuten, dass er sich nach seiner enttäuschenden Nicht-Nominierung für die WM eine Auszeit gönnen will und einfach mal total abschalten möchte.

Für Jadon Sancho läuft es seit seinem Wechsel zu Manchester United überhaupt nicht mehr nach Plan. In seiner Premiensaison kam er zwar 38 Mal zum Einsatz, erzielte aber nur fünf Treffer und bereitete drei vor.

Und auch in dieser Spielzeit ist Jadon Sancho bei Manchester United, die 2021 die stolze Ablösesumme 85 Millionen Euro für ihn bezahlten, noch kein großer Faktor. In 14 Einsätzen kommt er auf drei Tore und eine Vorlage. Zuletzt fiel er dann auch noch krankheitsbedingt aus.

Sancho heftig in der Kritik

Sancho steht in England hart in der Kritik. „Wenn man sich das Geld ansieht, das Man United für ihn bezahlt hat, würde ich sagen, dass er am Ende der schlechteste Kauf in der Geschichte von Manchester United sein könnte“, sagte Ex-United-Spieler Paul Parker zuletzt über ihn.

Inzwischen gibt es auch erste Wechselgerüchte um Jadon Sancho. Spekulationen über eine Leihe zum FC Everton sind aufgekommen.