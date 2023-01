Jadon Sancho: Trainer von Ex-BVB-Star spricht erneut Klartext – „Wir müssen einige Hürden nehmen“

Seit seinem Abschied im Sommer vor anderthalb Jahren von Borussia Dortmund hat Jadon Sancho in England nie wirklich Fuß fassen können. An seine gute Torquote aus BVB-Zeiten konnte er für Manchester United bislang noch nicht anknüpfen – und so gab es immer wieder Kritik am jungen Offensivspieler.

Aufgrund der ausbleibenden Leistungen war Jadon Sancho in den vergangenen Wochen nicht mehr Teil des Mannschaftstrainings der Red Devils. Stattdessen arbeitet der Flügelflitzer individuell. Jetzt hat sich sein Trainer Erik ten Hag zum Zustand des ehemaligen BVB-Stars geäußert.

Trainer ten Hag über Jadon Sancho: „Wir müssen noch einige Hürden nehmen“

Gegenüber dem Sportjournalisten Fabrizio Romano sprach ManU-Coach Erik ten Hag darüber, wann Jadon Sancho wieder im Trikot der Red Devils auflaufen werde. „Auch ich muss Geduld zeigen“, so der Niederländer und ergänzt: „Wir müssen noch einige Hürden nehmen, aber ich denke, es geht bei ihm in eine gute Richtung“.

Im Anschluss machte der Trainer deutlich, dass das Comeback des Engländers in nicht mehr allzu weiter Ferne liege. „Im Moment ist er nicht fit genug. Ich hoffe, dass Jadon schnell zurückkehren kann, aber ich kann nicht sagen wann es so weit sein wird“, so ten Hag.

Jadon Sancho: Das ist der Grund für sein Fehlen

In den letzten Wochen machten Schlagzeilen die Runde, dass es dem ehemaligen BVB-Star körperlich und mental nicht gut gehe. Aus diesem Grund lege der Engländer zuletzt eine Pause ein und trainiere nur individuell in den Niederlanden. Die Mannschaft des Offensivspielers weilt gleichzeitig in einem Kurztrainingslager in Spanien und kämpft nun wieder in der Premier League um Punkte.

Seit seiner Ankunft in England absolvierte Jadon Sancho 52 Spiele für Manchester United. In diesen gelangen ihm acht Tore und vier Vorlagen. Keinesfalls vergleichbar mit seiner unglaublichen Quote aus seiner BVB-Zeit mit 50 Toren und 64 Vorlagen und 137 Spielen.