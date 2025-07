Nach Todes-Drama in NRW-Zoo folgt der nächste Schlag – Besucher müssen sich erneut verabschieden

Dieses Tier-Schicksal erschütterte in einem NRW-Zoo Pfleger und Besucher gleichermaßen. Eigentlich sollte Lemur „Ziggy“ im Dezember 2023 von Köln in den Tierpark Berlin ziehen. Doch noch während seines Umzugs starb er. Woran, kannst du hier nachlesen >>>.

Doch nach seinen Tod kommt auf den Zoo in NRW jetzt der nächste Abschied zu! Was steckt nur dahinter?

Zoo in NRW nimmt Abschied

Denn der Kölner Zoo verabschiedet sich jetzt von Coquerel-Weibchen „Justa“. Wie der Zoo selbst bei Facebook bekannt gibt, ist das Affen-Weibchen in den Tierpark Berlin umgezogen. Sie soll „Ziggys“ Nachfolge antreten.

„‚Justa‘ kam zusammen mit Männchen ‚Ziggy‘ zu uns, um mit ihm für Nachwuchs zu sorgen und eine Haltung in euroäpischen Zoos aufzubauen. ‚Ziggy‘ ist jedoch leider mittlerweile verstorben in Folge eines temporären Umzugs nach Berlin, wo er aufgrund des eklatanten Männermangels bei dieser hochbedrohten Art züchten sollte“, erklären die Betreiber jetzt bei Facebook.

„Eklatanter Männermangel“ in Berlin

Die Lage soll sich seit dem Tod des Affen-Männchens zugespitzt haben. Denn: Im Tierpark Berlin herrscht „eklatanter Männermangel“. „Nach dem Tod von ‚Ziggy‘ gab es nur noch ein Männchen in Europa, das in England zu Hause ist (neben 6 Weibchen). Das ist sehr wenig zum Züchten. Somit kamen Ende vergangenen Jahres noch einmal zwei Männchen aus den USA. Diese wurden in Berlin zu Pärchen zusammengeführt. Wir bekommen bald eines der Pärchen aus Berlin, damit wir bei uns für Nachwuchs bei dieser laut IUCN Red List of Threatened Species ‚vom Aussterben bedrohten‘ Art sorgen können.“

Auch wenn Weibchen „Justa“ dagegen nicht viel ausrichten kann, so soll sie doch in Berlin den Neuanfang wagen. Am 16. Januar 2012 wurde sie im Saint Louis Zoo geboren. 2021 startete sie ihren ersten Neuanfang im Kölner Zoo. Nun heißt es im NRW-Zoo erneut Abschied nehmen. Nicht nur Pfleger werden sie jetzt vermissen. „Hab mich am Sonntag noch von ihr verabschiedet. Hoffe, dass sie sich in Berlin wohl fühlt“, meldet sich eine von unzähligen Besucherinnen in der Kommentarspalte.

Wie der Zoo aber offenbart, soll „Justa“ den Transport nach Berlin gut überstanden haben, zwei ihrer vertrauten Pfleger haben sie dabei begleitet und kümmern auch in der ersten Zeit der Eingewöhnung in der Hauptstadt um sie, um ihr den Neustart zu erleichtern.