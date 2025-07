Heftige Abrechnung! Ex-Profi schießt scharf gegen BVB-Coach Kovac

Unter Niko Kovac hat es beim BVB die erhoffte Wende gegeben. Mit dem Trainer schaffte es Borussia Dortmund in die Champions League und konnte bei der Klub-WM bis ins Viertelfinale einziehen. Gegen Real Madrid (2:3) war dann aber Schluss.

Während die BVB-Bosse mit Kovac aktuell mehr als nur zufrieden sind, gibt es von einem seiner Ex-Spieler aber heftige Kritik. Wie der Coach von Borussia Dortmund wohl auf die Aussagen reagieren wird?

BVB-Coach Kovac plötzlich in der Kritik

Nicht jeder ist gut auf BVB-Coach Niko Kovac anzusprechen. Vor allem nicht Ex-Bayern-Profi Rafinha. Beide arbeiteten beim Rekordmeister zusammen. 2018 wechselte er von Eintracht Frankfurt nach München. Gegenüber „SporTV“ erklärt Rafinha, dass seine Amtszeit „leise“ begann, aber bald „forsch“ wurde.

„Lange hat er es in München nicht ausgehalten, sie haben herausgefunden, was für einen Mist er gemacht hat“, so Rafinha über Kovac. In seiner ersten Saison holte er das Double mit Bundesliga und DFB-Pokal. Im November 2019 verlor er dann seinen Job, nachdem die Ergebnisse nicht mehr gestimmt hatten.

Rafinha hatte nur wenige Monate zuvor den FCB verlassen – nach acht Jahren in München. Von Kovac zeigte er sich persönlich enttäuscht. Grund dafür war das letzte Heimspiel in der Allianz-Arena.

„Hat mir mein Abschiedsspiel weggenommen“

„Der Trainer hat mir mein Abschiedsspiel weggenommen“, sagt Rafinha über den heutigen BVB-Coach. Im letzten Spiel hatte Kovac den Brasilianer nicht mehr eingewechselt. Neben ihm sollen noch andere Klub-Ikonen wie Thomas Müller Schwierigkeiten mit dem Trainer gehabt haben.

Auch wenn es für Kovac jetzt in Dortmund läuft, urteilt Rafinha deutlich: „Er hatte seine Überzeugungen. Aber ich würde ihn nicht zum Essen einladen.“ Es ist eine heftige Abrechnung des mittlerweile 39-Jährigen. Ob und wie Kovac auf diese Aussagen reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Rafinha hatte nach seinem Bayern-Abschied noch einige Jahre in Brasilien gespielt. Im April dieses Jahres beendete er dann seine Karriere.