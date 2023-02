Borussia Dortmund: Profi steht vor schwierigen Monaten – über IHN spricht kaum noch einer

Das Comeback von Sebastien Haller bei Borussia Dortmund gleicht einem Märchen. Zu den Schwarzgelben gekommen, durch eine Krebserkrankung zurückgeworfen, sich wieder auf den Platz gekämpft und am Weltkrebstag sein erstes Tor für den BVB vor der Südtribüne erzielt – das ist die bisherige Geschichte des Ivorers beim Klub aus dem Ruhrgebiet.

Alle menschlichen Aspekte und rein aufs Sportliche betrachtet dürfte für einen Akteur bei Borussia Dortmund der rasante Haller-Aufschwung etwas zu früh kommen. Die Rede ist von Anthony Modeste.

Borussia Dortmund: Modeste vor schwierigen Monaten

Kurz nachdem bekannt wurde, dass Sebastien Haller an Hodenkrebs erkrankt ist, verpflichtete der BVB Anthony Modeste, um den Stürmer bis zu seiner Genesung zu ersetzen. Die Bilanz des Franzosen für die Dortmunder war dabei allerdings bislang recht mau. In 21 Spielen für die Schwarzgelben erzielte der ehemalige Kölner gerade einmal zwei Tore und eine Vorlage.

Nachdem Modeste zu Saisonbeginn immer in der Startelf stand, verdrängte ihn zuerst Youssoufa Moukoko auf die Bank, ehe ihn der Star-Einkauf von Ajax Amsterdam nur noch zum Stürmer Nummer drei werden ließ.

Modeste bei Borussia Dortmund Außen vor

Seitdem Haller wieder auf dem Platz stehen kann, spielte der 34-Jährige gerade einmal 29 Minuten. In den kommenden Partien dürfte der Anteil an Spielminuten dabei nicht unbedingt wachsen.

Anthony Modeste erwarten beim BVB schwierige Monate Foto: IMAGO / Revierfoto

Weil sich Haller immer weiter in Richtung Top-Form arbeitet und auch Youssoufa Moukoko nach seiner Vertragsverlängerung gerne zum Stammpersonal gehören würde, wird Modeste höchstwahrscheinlich häufiger auf der Bank platznehmen müssen. Selbst wenn Modeste und Moukoko in den Trainingseinheiten gleiche Leistungen abrufen würden, hätte es für den Verein wenig Mehrwert, mit dem Franzosen auf einen Spieler zu setzen, der im kommenden Sommer den Klub ohnehin verlässt, wenn dafür mit Moukoko die Zukunft des Klubs mit einem Bankplatz auf der Strecke bleibt.

Die größte Hoffnung für Modeste auf mehr Spielpraxis dürften die anstehenden englischen Wochen sein. Sollte der BVB im Pokal gegen den VfL Bochum und in der Champions League gegen den FC Chelsea weiterkommen, gäbe es in den kommenden Wochen noch mehr Chancen für den Stürmer auf dem Platz zu stehen. Doch trotzdem steht fest: In den kommenden Wochen wird Modeste höchstwahrscheinlich vermehrt auf der Bank sitzen.