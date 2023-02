Jadon Sancho: Irres Gerücht! Wird ER bald sein neuer Boss?

Seit der Ankunft von Jadon Sancho bei Manchester United ist bei den Red Devils einiges passiert. Trainerwechsel, das Ronaldo-Theater sowie der Verkauf des Klubs standen und stehen für den Briten auf dem Programm.

In die letztgenannte Frage ist nun jedoch etwas Bewegung gekommen. Wer wird der neue Eigentürmer des Vereins – und damit der neue Boss von Jadon Sancho? Im Rennen um den Posten als ManU-Chef ist nun ein neuer Name aufgetaucht – und der hat es in sich.

Jadon Sancho: Wird Elon Musk neuer Chef von Manchester United?

Im November 2022 hat die Glazer-Familie, denen Manchester United bislang gehörte, angekündigt, die Red Devils verkaufen zu wollen. Wie die „Daily Mail“ nun berichtet, soll nun Elon Musk als ein möglicher Käufer des Traditionsvereins infrage kommen. Das Portal will aus nicht näher bekannten Quellen erfahren haben, dass der Chef von Twitter, Tesla und SpaceX Manchester United bezüglich einer Übernahme ins Visier genommen habe. Sollte sich eine Möglichkeit für Musk ergeben, seinen Lieblingsverein kaufen zu können, würde er diese demnach nicht ablehnen.

Bereits am Freitag (17. Februar) soll die Deadline enden, bis zu der möglich Interessenten ihr Angebot für den englischen Traditionsverein an die Glazers-Familie abgeben können. Dem Bericht zufolge müsse Musk bei einem Erwerb der Red Devils etwa 5,1 bis 6,8 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Bei einem geschätzten Gesamtvermögen von rund 185 Milliarden US-Dollar dürfte das für den gebürtigen Südafrikaner jedoch verschmerzbar sein.

Viele Interessenten für Klub von Jadon Sancho

Dem Bericht zufolge sollen sich schon zahlreiche Interessenten für einen Kauf von Manchester United gefunden haben, welche die Voraussetzungen erfüllen – und sogar bereits genauer in die Unterlagen der Red Devils spicken dürften. Unter den Interessenten soll sich angeblich auch ein Konsortium aus Saudi-Arabien befinden, welches den englischen Klub als Aushängeschild benutzen könnte. Auch mögliche Käufer aus den USA, Katar und Indien soll es geben.

Nach jahrelanger Durststrecke, was sportliche Erfolge angeht, scheint es für United nun endlich wieder bergauf zu gehen. Aktuell stehen die Red Devils auf dem dritten Tabellenplatz in der Premier League und haben sowohl in der Liga, der Europa League und den nationalen Pokalwettbewerben noch Chancen auf einen Titel. Im League Cup stehen sie sogar schon im Endspiel gegen Newcastle United.