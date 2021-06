EM 2021: Jetzt ist es offiziell! Uefa verbietet Regenbogen-Arena gegen Ungarn – DAS ist die Begründung

Nichts wirds mit einer bunten Allianz Arena zum letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei dieser EM 2021 gegen Ungarn.

Die Münchener EM-Arena sollte am Mittwoch gegen die Ungarn, wo Homosexuelle kriminalisiert werden, auf Betreiben von Oberbürgermeister Dieter Reiter (63) in den Regenbogen-Farben erstahlen – als Zeichen für Toleranz. Nun hat die UEFA eine Absage erteilt.

EM 2021: Zum letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft sollte die Arena in Regenbogenfarben erstrahlen. Doch daraus wird nichts! Foto: imago images (Montage DERWESTEN)

EM 2021: Uefa verbietet Regenbogen-Arena gegen Ungarn

Am Dienstag wurde offiziell, was sich bereits angedeutet hatte: Der europäische Verband stellt sich gegen die Aktion. „Die UEFA hat gestern eine Anfrage des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter im Namen des Stadtrats erhalten, das Stadion in München beim kommenden UEFA EURO 2020 Gruppenphasen-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten“, heißt es in einem offiziellen Statement.

Und weiter: „ In diesem Schreiben begründet der Oberbürgermeister diesen Antrag mit einer politischen Entscheidung, die vom ungarischen Parlament getroffen wurde“

Jedoch sei die UEFA gemäß ihrer Satzung eine „ politisch und religiös neutrale Organisation.“ Wegen des politischen Kontexts der Anfrage müsse man diese ablehnen. Die Aktion sollte ein Zeichen gegen ein homophobes Gesetz sein, das jüngst in Ungarn beschlossen wurde.

EM 2021: Schon am Montag gab es erste Hinweise auf eine Ablehnung

Bereits am Montag hatte die „Bild“ darüber berichtet. DFB-Pressesprecher Jens Grittner sagte in dem Artikel: „Die Uefa gibt ein einheitliches Stadiondesign vor. Und es gibt gute Gründe, dieses einheitliche Stadiondesign auch zu leben. Vielleicht muss man die Beleuchtung nicht unbedingt am Spieltag Mittwoch festmachen.“

EM 2021: Protest auf Twitter

Stattdessen soll die Arena am Christopher Street Day (28. Juni) in Regenbogen-Farben leuchten. Doch da findet gar kein Spiel statt! Der Regenbogen-Verbot sorgte auf Twitter für Empörung.

#UEFA verbietet Regenbogenfarben an Allianz-Arena, weil „ein einheitliches Stadion Design geboten sei“.



Wäre ich der Mensch an der Stadionbeleuchtungs-Bedientheke, würd ich da mal direkt einen Regenbogen-Mittelfinger hinmachen.



Fußball ist bunt und lebt durch Vielfalt! — Mara (@maramuster) June 21, 2021

Viele Nutzer teilen die Regenbogen-Flagge als Zeichen des Protests. „Die Uefa ist echt so traurig“, findet ein Twitter-Nutzer.

How it started How it‘s going



Wie unglaublich heuchlerisch die #UEFA ist. 🤮 pic.twitter.com/sMqYXM4JNe — noreen (@noreenthiel) June 21, 2021

Ein anderer findet: „Das ist so ein korrupter Haufen. Für Geld darf man bei ihnen alles machen (siehe WM in Qatar) und dann sowas … Ich glaubs nicht.“

Weitere Reaktionen:

„Da ist wohl wieder das Geld wichtiger als Werte.“

„Uefa macht sich so ultimativ lächerlich.“

„Wie es die Uefa Sportlern schwer macht, Farbe zu bekennen“

„Wäre ich der Mensch an der Stadionbeleuchtungs-Bedientheke, würd ich da mal direkt einen Regenbogen-Mittelfinger hinmachen. Fußball ist bunt und lebt durch Vielfalt!“

