EM 2021: Schock-Szene bei Kroatien – Tschechien! ER ist ein „echter Vollblutstürmer“

Brutale Szene beim EM-Spiel zwischen Kroatien und Tschechien!

Patrik Schick macht sich bei der EM 2021 weiter einen Namen. Bei Kroatien – Tschechien zeigte er, was für ein harter Hund er ist.

EM 2021: Kroatien – Tschechien: Blutüberströmt trifft Schick zur Führung

Es läuft die 34. Minute beim Spiel zwischen Kroatien und Tschechien. Dejan Lovren und Patrik Schick steigen hoch, Lovren erwischt den Stürmer mit dem Ellebogen, Schick bleibt liegen. Die Nase des Tschechen blutet heftig – das Blut ist überall, am T-Shirt und an den Händen.

EM 2021: ER ist der härteste Hund der EM! Foto: Paul ELLIS / POOL / AFP

Nach Überprüfung des VAR zeigt Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande auf den Punkt. Elfmeter für Tschechien.

Und wer tritt an? Patrik Schick. In seine Nase sind Tamponagen gestopft. Die Hände sind noch voller Blut, das Gesicht auch. So richtig geholfen hat die Behandlung nicht, die Nase tropft noch immer.

EM 2021: Patrik Schick musste behandelt werden Foto: Petr David Josek / POOL / AFP

Eigentlich hätte er für seine Behandlung vom Platz gemusst. Die Blutung muss gestoppt werden, das Trikot gewechselt. Schick ist es egal. Er tritt an und verwandelt eiskalt. Sein dritter Treffer im Turnier und die Führung für Tschechien.

Im Netz wird der harte Hund dafür gefeiert. Hier einige Reaktionen:

„Ich hätte das als Trainer zum Schutz des Spielers nicht zugelassen – aber wie Patrik Schick mit blutverschmiertem Gesicht den Elfmeter verwandelt, ist schon ganz großes Kino.“

„Patrik Schick: ein echter Vollblutstürmer.“

„Patrik Schick klar der härteste Boss auf dem Feld“

„Egal, ob die Nase gebrochen ist oder nicht – Patrik Schick hat einfach einen Torriecher“

„Bild der EM von Schick! Blutverschmiert den 11er treffen und dann in die Kamera flexen!“

Wie das Spiel ausging, erfährst du hier bei uns im Live-Ticker!