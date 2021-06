EM 2021: Irre Szenen vor Ungarn – Frankreich! Fans hin- und hergerissen

Budapest. Es sind irre Szenen, wie Fußballfans sie lieben. Doch genießen kann sie bei dieser EM 2021 niemand so richtig.

Vor Ungarn – Frankreich bei der EM 2021 versammelten sich erneut tausende begeisterte Fußballfans auf den Straßen. Sie singen, springen, trinken zusammen – die pure Vorfreude auf das Spiel.

EM 2021: Fanbilder vor Ungarn – Frankreich beeindruckend und bedenklich

Die Ungarn versammelten sich auf den Straßen, zogen in einem gigantischen Marsch Richtung Stadion.

Bei der EM 2021 gab es auch vor Ungarn – Frankreich irre Fan-Szene mit fadem Beigeschmack. Foto: IMAGO / Sports Press Photo

Vor Ungarn – Frankreich ließen sich aber auch die Fans der „Equipe Tricolore“ nicht zurückhalten und feierten sich dicht an dicht warm für das Spiel um 15 Uhr (>> hier im Live-Ticker).

Ungarns Sonderweg in der Coronakrise wird Europa dabei einmal mehr deutlich vor Augen geführt. Auch am Samstag wird das Stadion in Budapest wieder bis auf den letzten Platz besetzt sein. 67.155 Zuschauer werden das Spiel des Außenseiters gegen den Weltmeister in der Puskas-Arena verfolgen.

Ausgelassene Fanpartys und vollbesetztes Stadion

Keine Einschränkungen, keine Masken, keine Hygieneregeln auf dem Weg oder im Stadion. Die eindrucksvollen Bilder aus der ungarischen Hauptstadt wirken, als würde es keine Pandemie geben.

Während sich alle anderen Gastgeber-Länder auf 25 bis maximal 50 Prozent Auslastung und strikte Regeln bei Anreise und Stadionbesuch einigten, will Ungarn von Corona nichts hören.

Ob die Spiele zwischen Ungarn und Portugal sowie nun Ungarn gegen Frankreich mit Blick auf das Infektionsgeschehen Folgen haben werden, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.

EM 2021: Auch Ungarn gegen Frankreich steigt vor ausverkauftem Haus. Foto: imago images/Sports Press Photo

So sehr sich die Fußballfans sowas überall bei der EM 2021 wünschen würden: Die Vernunft lässt keine ungetrübte Freude an den Bildern aus Budapest zu.