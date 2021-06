EM 2021: Italien – Wales im Live-Ticker: Ist DAS die Chance auf einen walisischen Gruppensieg?

Bei der EM 2021 treten die besten Spieler Europas gegeneinander an. Wir zeigen Dir die zehn teuersten Spieler mit dem höchsten Marktwert.

Die Squadra Azzurra verzaubert die Fans bei der EM 2021. Inmitten von strauchelnden Top-Nationen spielt Italien berauschenden Fußball und ist bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Italien gegen Wales lautet die abschließende Partie in der Gruppe A der EM 2021. Können die Südeuropäer ihren Siegeszug fortsetzen, oder funken die Waliser um Gareth Bale dazwischen?

EM 2021: Italien kann gegen Wales auf einen wichtigen Leistungsträger zurückgreifen. Foto: imago images/Buzzi

EM 2021: Italien – Wales: Italien will die perfekte Gruppenphase

Gelingt Italien gegen Wales erneut ein deutlicher Sieg? Wir fassen dir alle Informationen zum Spiel zusammen und halten dich in unserem Live-Ticker immer auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Italien – Wales 0:0 (-:-)

Tore: -

6.: Der Anspruch und die Kräfteverhältnisse werden sofort deutlich: Das Publikum peitscht die italienische Mannschaft nach vorn, walisische Aktion werden mit Pfiffen belegt. Bisher noch keine nennenswerten Einzelaktionen.

1. Minute: Los geht es! Wer holt sich den Gruppensieg?

17.13 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Und sie könnten eine große Chance für Wales bieten. Italien rotiert massiv. Bei einem Sieg könnten sich die Waliser den Gruppensieg schnappen. Hier die Übersicht:

Italien: Donnarumma - Rafael Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson - Jorginho, Pessina, Verratti - Bernardeschi, Belotti, Chiesa

Donnarumma - Rafael Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson - Jorginho, Pessina, Verratti - Bernardeschi, Belotti, Chiesa Wales: Ward - Roberts, Gunter, Rodon, Ampadu, Williams - Morrell, Allen, Ramsey - Bale, James

14.14 Uhr: Ein kleines Detail zeigt, dass Italien bei der EM vor allem über das rasante Offensivspiel punkten kann: Die Nationalmannschaft stellt bislang den schnellsten Spieler des Turniers. Leonardo Spinazzola erreichte laut UEFA-Daten eine Höchstgeschwindigkeit von 33,8 km/h.

12.13 Uhr: Viele Augen werden heute auf Manuel Locatelli ruhen. Der Italiener ist bisher einer der Entdeckungen des Turniers. Gegen die Schweiz traf er doppelt. Kann er heute erneut Werbung für sich machen?

Sonntag, 8.56 Uhr: Guten Morgen! Ist Italien weiter hungrig auf viele Tore oder schonen sich die Spieler bereits für das Achtelfinalspiel? Oder kann Wales den Azzurris mit einem Sieg noch den Gruppensieg vermiesen? Gegen 20.45 Uhr wissen wir mehr.

18.40 Uhr: Zeitgleich zu dieser Partie findet morgen auch das Spiel zwischen Schweiz und Türkei statt. Für diese beiden Nationen lebt noch die Hoffnung über die besten Gruppendritten weiter zu kommen.

17.53 Uhr: Großer Jubel bei Italien. Zum letzten Gruppenspiel kehrt Marco Verratti nach langer Verletzung endlich zurück. Das verkündete Mancini am Samstag. „Er hat ein paar Tage mit der Mannschaft trainiert. Er ist fit und brennt“, so der Trainer. Ob er seine bisher so erfolgreiche Aufstellung allerdings ändern wird, wird sich erst noch zeigen.

16.11 Uhr: Auch Wales ist wegen des direkten Vergleiches gegen die Türkei mit seinen vier Punkten bereits sicher weiter. Gegen die Türken gelang ein 2:0-SIeg. Gareth Bale sorgte dabei für einen kuriosen Moment.

15.23 Uhr: Was waren das für berauschende Auftritte der Italiener bisher. 3:0 gegen die Türkei, 3:0 gegen die Schweiz. Das Team von Roberto Mancini begeistert mit Offensivfußball, wie man es von der Fußballnation Italien nicht gewohnt war. Gelingt gegen Wales der perfekte Durchmarsch?

Samstag, 19. Juni, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu Italien gegen Wales. Setzt die Azzurri ihren Siegeszug bei dieser EM fort?

