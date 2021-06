EM 2021: Italien – Schweiz: Mega-Ärger bei den Eidgenossen – Akanji mittendrin

Rom. Nach einem berauschenden Auftaktspiel bekommt es Italien mit der Schweiz zu tun. Für die Eidgenossen war der Start in die EM 2021 wiederum ernüchternd.

Bei Italien – Schweiz könnte bereits die erste Vorentscheidung bei diesem Turnier fallen. Wer setzt bei der EM 2021 das nächste Ausrufezeichen?

EM 2021: Italien – Schweiz im Live-Ticker

Alles was du zu Italien – Schweiz und zur EM 2021 wissen musst, erfährst du in unserem Live-Ticker bereits vor dem Spiel.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Italien – Schweiz -:- (-:-)

Tore:

--------------------------------------

Bestätigte Aufstellungen:

Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Jorginho - Barella, Locatelli - D. Berardi, L. Insigne – Immobile

Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Freuler, G. Xhaka, R. Rodriguez - Shaqiri - Seferovic, Embolo

-------------------------------------

1. Minute: Anpfiff! Das Spiel geht los und ist sofort unterbrochen, weil Spinazzola Mbabu nach nur vier Sekunden foult. Ist das die Geschichte des Spiels heute?

20.45 Uhr: In einer Viertelstunde geht es los. Das letzte Spiel des Tages. Mit einem Sieg steht die Squadra Azzura sicher im Achtelfinale.

20.16 Uhr: Bei den Schweizern gab es vor dem Anpfiff des zweiten Spiels Mega-Ärger. Schon vorher hatte es Kritik für einen Lamborghini-Protz und das Nicht-Einhalten von klaren Hygieneregeln des Trainers Vladimir Petkovic gegeben. Der hatte anschließend noch einmal deutlich wiederholt: Bewegt euch am freien Wochenende nur innerhalb der Familie.

Die eindringlichen Worte kamen nicht an. Stattdessen ließen BVB-Star Manuek Akanji und ausgerechnet Kapitän Granit Xhaka einen Edel-Friseur ins Trainingslager einfliegen, um sich die Haare zu blondieren. Das geht schlauer. Und gab mächtig Ärger. In der Öffentlichkeit wurden beide heftig kritisiert für diese ignorante Aktion.

20.01 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So gehen die Teams in die Partie:

Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Jorginho - Barella, Locatelli - D. Berardi, L. Insigne – Immobile

Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Freuler, G. Xhaka, R. Rodriguez - Shaqiri - Seferovic, Embolo

19.30 Uhr: Gegen die Türkei hat sich Alessandro Florenzi wohl eine Wadenverletzung zugezogen, die ihn nun an einem Einsatz gegen die Schweiz hindert.

18.05 Uhr: Die Partie steigt, wie schon das erste Spiel der Italiener, in Rom. Im Olympico ist eine Auslastung von 25 Prozent erlaubt – 18.000 Fans werden erwartet.

16.20 Uhr: Geleitet wird die Partie heute Abend vom Russen Sergei Karasev. Mit dem VAR Bastian Dankert (Rostock) ist auch ein deutscher Unparteiischer in das Spiel involviert. Wir wünschen ihm wenig Arbeit.

EM 2021: Italien trifft auf die Schweiz – macht er die Azzurri noch besser? Foto: imago images/Sportimage

13.13 Uhr: Anschließend steht um 18 Uhr das Duell zwischen Türkei und Wales an. Für beide Teams gilt: verlierenn verboten! Auch diese Partie begleiten wir selbstverständlich in einem Live-Ticker für euch. Hier entlang >>

Mittwoch, 10.37 Uhr: Matchday! Heute startet der 2. Spieltag der Vorrunde. Los geht es mit der Begegnung Finnland – Russland. Hier tickern wir das Spiel für dich.

Dienstag, 22.21 Uhr: Am Abend hat die deutsche Nationalmannschaft ihren ersten Auftritt. Bereits vor dem Spiel kam es zu einem Kuriosum >>>

-----------------------------------------

Spielinfo:

Anpfiff: Mittwoch, 16. Juni, 21 Uhr

Stadion: Olimpico (Rom)

Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland)

---------------------------------------

18.57 Uhr: Neu im Kader der Schweizer ist auch der zukünftige BVB-Torwart Gregor Kobel. Nach der Verletzung von Jonas Omlin wurde von Nationaltrainer Petkovic nachnominiert.

17.48 Uhr: Italien hofft auf die Rückkehr von Marco Verratti. Der Mittelfeld-Star hatte das erste Spiel verletzungsbedingt verpasst. Am Samstag nahm er bereits an einem kleinen Testspiel teil. Morgen könnte er also wieder zur Verfügung stehen.

---------------------

Das Wichtigste von der EM 2021:

EM 2021: Ungarn – Portugal: Unfassbare Bilder! Dieser Anblick sorgt bei den Zuschauern für Diskussionen

EM 2021: Türkei – Wales: Verlieren verboten! SIE stehen schon jetzt unter Druck

EM 2021: Sogar ARD-Kommentaroren uneins bei Gelb-Rot – kostet DIESE Szene Polen das Turnier?

---------------------

15.14 Uhr: Die Schweizer kamen gegen Wales dagegen nicht über 1:1 hinaus. Lediglich Breel Embolo traf. Die Eidgenossen stehen gegen die Nachbarn also schon unter Druck.

14.32 Uhr: Gegen die Türkei hatten nicht wenige Experten ein enges Spiel vorausgesagt. Doch dann wurde es eine deutliche Partie, in der Italien auch im Spiel nach vorne nur so voller Tatendrang sprühte.

Dienstag, 15. Juni, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu Italien – Schweiz. Kann Italien die Euphorie nach dem Auftaktspiel nutzen und den nächsten Sieg einfahren?