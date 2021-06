EM 2021: Ungarn – Portugal: Spektakuläre Szenen! Dieser Anblick sorgt bei den Zuschauern für Diskussionen

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Budapest. Der Titelverteidiger Portugal ist nun auch in die EM 2021 gestartet. Es geht gegen die Ungarn in der Puskás-Arena in Budapest.

Doch schon vor dem Spiel sorgen diese Bilder bei der EM 2021 für gemischte Gefühle bei den Zuschauern vor dem Fernseher.

EM 2021: 65.000 Fans im Stadion

Gegen den Giganten Portugal werden die Ungarn zuhause von 65.000 Fans unterstützt. Ein Anblick, den es dank der Corona-Pandemie lange nicht mehr gab!

Volle Ränge in der Puskás-Arena in Budapest. Foto: 2021 Getty Images

In Ungarn liegt der Inzidenzwert nur noch bei 9,9 und bereits über 50 Prozent aller Einwohner sind geimpft. Grund genug für die Fußball-Fans, um auf Abstand und Maske zu verzichten.

Die Reaktionen im Netz sind vielfältig. Während die einen Zuschauer sich sorgen und schockiert sind, freuen sich die anderen über ein Stück Normalität und gute Laune.

Hier ein paar Kommentare:

Hier ist die Welt schlagartig wieder die Alte. Es fühlt sich gut an, die tolle Stimmung – Hoffen wir, dass alles gut verläuft.

Ein volles Stadion ist einfach nur absolut geil

Ob man es richtig findet oder nicht: So ein volles Stadion zu sehen, ist richtig schön.

Der Sound eines vollen Fußballstadions. Komplett absurd.

Also wenn ich die 60.000 Menschen da ohne Maske und Abstand sehe, dann hab ich bei aller Fußball- und Fanliebe echt sehr gemischte Gefühle..

Meine Güte, was ist denn nur in Budapest los? 60.000 Menschen, ohne Maske, kein Abstand. Echt, ich traue ja meinen Augen kaum. Leichtfertiger kann man das Ende der Pandemie nicht riskieren...

60.000 Zuschauer in der Puskás Aréna in #Budapest zum #EM2020 Spiel #HUNPOR. Keine Maskenpflicht, keine Testpflicht. Ich wünsche allen 60.000 viel Glück.

EM 2021: Portugal gewinnt gegen Ungarn

In einer spannenden Begegnung setzten sich die Portugiesen am Ende 3:0 durch. In der Schlussphase lief alles drunter und drüber.