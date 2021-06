EM 2021: Ungarn träumt gegen Portugal lange von einer Sensation – dann wird ER zur tragischen Figur

Was für ein bitterer Auftakt in die EM 2021! Bei Ungarn – Portugal hielt der Gastgeber den Titelverteidiger lange Zeit in Schach.

Doch dann brach zwischen Ungarn und Portugal eine verrückte Schlussphase an. Willi Orban wurde zum tragischen Helden.

EM 2021: Ronaldo und Portugal schocken Ungarn spät

Ungarn schrammt bei der EM 2021 knapp an einer Sensation vorbei. Gegen die Portugiesen hielt die Abwehr um die RB Leipzig-Stars Orban und Peter Gulacsi lange Zeit dicht. Cristiano Ronaldo und Co. fanden selten Lücken für gefährliche Chancen.

Die Ungaren merkten, dass in der heimischen Puskas-Arena vielleicht sogar mehr als nur ein 0:0 möglich war. Dann brachen allerdings die letzten zehn Minuten an, die alles auf den Kopf stellten. In der 84. Minute kam Dortmunds Raphael Guerreiro im gegnerischen Strafraum an den Ball.

Der Linksverteidiger zögerte nicht lange und schloss ab. Orban fälschte die Kugel unhaltbar zum 0:1 ab. Nur wenige Minuten zuvor hatte Ungarn noch über einen Treffer gejubelt, der wegen Abseits allerdings nicht gegeben wurde.

Wenige Augenblicke später hatte es sich dann endgültig ausgeträumt – und wieder war Orban der Leidtragende. Gegen André Silva ging er in einem Zweikampf von hinten ungeschickt zu Werke. Silva nahm das Geschenk an und bekam einen Elfmeter. Ronaldo verwandelte sicher zum 0:2.

EM 2021: Ungarn steht vor einer schwierigen Aufgabe

Das 0:3 – wieder durch Ronaldo – war bei all der Enttäuschung bestenfalls eine Randnotiz. Auch wegen den beiden unglücklichen Aktionen Orbans stehen die Ungaren nun vor einer schwierigen Aufgabe.

In der Todesgruppe mit Deutschland, Frankreich und den Portugiesen ist das Weiterkommen durch diese Niederlage in weite Ferne gerückt. Immerhin einen Hoffnungsschimmer gibt es: Kann man die Leistung der ersten 85. Minuten wiederholen dürften auch die DFB-Elf und der Weltmeister vor einer anspruchsvollen Aufgabe stehen. (mh)