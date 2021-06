EM 2021: DFB-Kapitän Manuel Neuer mit klarer Ansage vor Auftakt gegen Frankreich – diese Worte soll jeder Fan hören

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Endlich startet die EM 2021 auch für Deutschland. Nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler können es nicht erwarten, dass endlich das erste DFB-Spiel angepfiffen wird.

Am Dienstagabend wartet Weltmeister und Top-Favorit Frankreich auf Jogi Löw und sein Team um Kapitän Manuel Neuer. Der Keeper äußerte vor dem Start in die EM 2021 nun klare Worte, die jeder Fan hören sollte.

EM 2021: DFB-Kapitän Manuel Neuer mit klaren Worten vor Auftakt gegen Frankreich – diese Worte soll jeder Fan hören

Das DFB-Team hat sich in den vergangen Wochen gut vorbereitet. Die Stimmung scheint gut, man ist bereit nach der enttäuschenden WM 2018 nun endlich wieder für Furore zu sorgen. Doch ganz alleine schaffen die 26 Spieler und der Trainerstaff das nicht, wenn man den Worten von Kapitän Manuel Neuer Glauben schenken mag. „Jetzt brauchen wir Eure Unterstützung – gemeinsam erreichen wir unser Ziel!“, schreibt der Torhüter auf seiner Facebookseite direkt an die Fans. Er schickt gleich eine Videobotschaft hinterher, die jeder Fan hören soll.

„Ihr wisst, wir brauchen einfach Eure Unterstützung. Wir haben uns super vorbereitet, sind heiß und motiviert und wollen alles geben für die Europameisterschaft. Drückt uns die Daumen, egal ob im Stadion, zu Hause mit Freunden oder wie auch immer, wir wissen, dass Ihr hinter uns steht und vielen Dank dafür!“

Klare Worte, die nochmal hervorheben, dass ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Mannschaft bei einem Turnier immer in Verbindung standen, mit der Euphorie und Stimmung, die die deutschen Fans von zu Hause, aus Kneipen oder Fanmeilen an das Team geschickt haben. Auch wenn es in diesem Jahr coronabedingt keine großen Fanmeilen gibt, wünscht sich die Mannschaft, dass dieser Spirit auch ab heute wieder durch die Städte weht.

Gutes Omen: Zwölf Mal ist Deutschland schon bei einer EM angetreten. Noch kein Mal hat das DFB-Team das Auftaktmatch verloren. Sieben Siege und fünf Remis sind das Resultat. Bleibt zu hoffen, dass diese Serie im 13. Auftaktmatch ebenfalls bestehen bleibt. Schließlich ist die Zahl 13 nicht nur eine Unglücks- sondern auch eine Glückszahl.