DAZN: Trennung von Sky! Streaming-Dienst geht diesen knallharten Schritt

Wo läuft was? Die Verteilung der Fußball-Übertragungsrechte kann etwas verwirrend sein. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

DAZN will in der Sportübertragung mit aller Macht die neue Nummer 1 in Deutschland werden. Ab der kommenden Saison werden Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und die nahezu gesamte Champions League beim Streamingdienst laufen.

Wie sehr sich DAZN gegenüber Konkurrent Sky mittlerweile im Vorteil sieht, zeigt nun ein drastischer Schritt, den das Unternehmen geht. Sky wird dabei in Zukunft außenvorgelassen.

DAZN hat einen drastischen Schritt bekannt gegeben. Foto: imago images/Philipp Szyza, Montage: DER WESTEN

DAZN: Eigenständiges Angebot für Gastronomen kommt

Damit Bar- und Restaurantbetreiber ihren Besuchern zu jeder Zeit Live-Sportübertragungen bieten konnten, hatten DAZN und Sky in der Vergangenheit gemeinsame Sache gemacht und ein gemeinsames Angebot zur Verfügung gestellt.

Doch damit ist nun Schluss. Der Streaming-Dienst macht sich vom Pay-TV Sender unabhängig. Mit Blick auf die derzeit wieder öffnende Gastronomie und die neuen Fußballrechte zur kommenden Saison wurde am Dienstag „DAZN for Business“ vorgestellt.

Zusammen Sport zu schauen vermittelt ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl, das wir alle hoffentlich bald wieder erleben können. Mit DAZN For Business bringen wir unsere innovative Streaming-Technologie auch in die Gastronomie. 1/3 — Thomas de Buhr (@tdb) May 25, 2021

„Zusammen Sport zu schauen vermittelt ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl, das wir alle hoffentlich bald wieder erleben können“, erklärte Deutschland-Chef Thomas de Buhr in einer offiziellen Mitteilung.

Diese Wettbewerbe zeigt DAZN 21/22 u.A.:

Bundesliga (Freitags und Sonntags)

Champions League

Primera Division

Copa del Rey

FA-Cup

Er verspricht, dass durch DAZN For Business alle Restaurants, Bars und Kneipen ab sofort die Möglichkeit hätten, ihren Gästen besten Live-Sport zu bieten. Das Prinzip sieht vor, dass sich jeder Gastronom eine DAZN-TV-Box sichern kann, die an einen Fernseher angeschlossen wird.

Über eine vorinstallierte App erhält man dann Zugriff auf das für Gastro zugeschnittene Programm. Sollen unterschiedliche Übertragungen gleichzeitig gezeigt werden, sind mehrere der TV-Boxen nötig.

DAZN veröffentlicht Preise

Auch über die Preise gibt DAZN in der Mitteilung Auskunft. Wer in seiner Bar künftig beispielsweise die Königsklasse zeigen will, der bezahlt künftig 250 Euro pro Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten. Zusätzlich kommen einmalig 60 Euro je Box dazu.

Der Preis sei unabhängig von der Größe des Betriebs oder der Anzahl von TV-Geräten. Neben Champions League und Bundesliga sollen weitere europäische Spitzenligen sowie Pokalwettbewerbe zu sehen sein.

Bei DAZN gab es am Mittwoch auch das Relegationshinspiel zwischen Köln und Kiel zu sehen. Nachher sprach ganz Fußball-Deutschland aber über dieses Interview. (mh)