Manchester City – Chelsea: Tuchel auf dem Olymp – Havertz lässt Blues ausflippen

Chelsea ist Champions League Sieger 2020/21.

Im Finale der Champions League am Samstagabend zwischen Manchester City und Chelsea war Kai Havertz der Matchwinner mit seinem goldenen Tor.

Champions League: Havertz wird zum Matchwinner

Manchester City gegen Chelsea – es war auch das Duell zwischen Pep Guardiola und Thomas Tuchel. Mit dem besseren Ende für den Ex-BVB-Coach.

Dank Nationalspieler Kai Havertz. Der ehemalige Leverkusener ließ kurz vor der Pause die Chelsea-Fans mit seinem Tor ausflippen.

Alle Infos zur Champions League und zum Finale Manchester City – Chelsea im Live-Ticker.

Manchester City – Chelsea 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Havertz (43.)

Aufstellungen:

Manchester: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - Gündogan - Bernardo Silva (64. Fernandinho), Foden - De Bruyne (60. Jesus) - Mahrez, Sterling (76. Aguiero)

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva (39. Christensen), Rüdiger - James, Jorginho, Kanté, Chilwell - Mount (80. Kovacic), Havertz - Werner (65. Pulisic)

„Ich weiß nicht was ich sagen soll“, sagt der Siegtorschütze im Interview nach dem Spiel. „Ich habe lange warten müssen für mein erstes Tor in der Champions League, habe 15 Jahre für diesen Moment gearbeitet.“ Kapitän Azpilacueta crasht das Interview und schwärmt: „Er hat sich das verdient. Er ist wie ein Verrückter gerannt.“

90+7' Dann ist Schluss! Chelsea London ist Champions League Sieger.

90+6' Da ist sie tatsächlich noch - die Riesenchance für Mahrez. Doch der Ball streicht über die Latte.

90+4' Tuchel heizt nochmal ein. City drückt, aber kann sich nicht im Strafraum der Londoner festsetzen.

90' Die Nachspielzeit ist angezeigt. 7 steht auf der Tafel.

89' Puh, die Riesen-Chance für City! Scharfe Flanke, doch Mahrez kommt nicht an den Ball.

86' Thomas Tuchel peitscht immer wieder die Chelsea-Fans nach vorne. Und die geben auf den Rängen alles. Es sind nur noch wenige Minuten bis zur Überraschung in Porto.

80' Mount geht runter für ihn kommt Kovacic.

76' Jetzt kommt Kun Aguero. Die City-Legende kommt in seiner letzten Partie für City für Sterling.

75' Die Schlussviertelstunde läuft! Kann City hier nochmal zurückkommen? Die Elf von Pep Guardola wird stärker.

72' Die Riesen-Chance auf die Vorentscheidung. Kanté erobert das Leder, dann kreiert Havertz den Angriff und setzt Pulisic in Szene, doch der verzieht vor Ederson hauchdünn.

68' Jetzt sieht man die Folgen von De Bruynes Zusammenprall mit Rüdiger. Sein linkes Auge ist blau und dick geschwollen.

64' Wechsel auf beiden Seiten. Fernandinho kommt für Silva bei City. Und Tuchel bringt Ex-BVB-Kicker Pulisic. Werner muss dafür runter.

63' Die Guardiola-Elf findet weiterhin keine Lösungen gegen gutstehende Londoner.

60' City fordert einen Handelfmeter. Sterlings Schuss wird von James geblockt. War das Arm? Die Szene wird im Hintergrund gecheckt. Der Ball sprang von der eigenen Brust an den Arm.

59' Bittere Tränen bei De Bruyne. Es geht tatsächlich nicht mehr weiter beim Ex-Wolfsburg-Star. Gabriel Jesus ersetzt ihn.

55' Gelb für „Maskenmann“ Rüdiger, der da de Bruyne auflaufen lässt. Beide müssen kurz behandelt werden.

50' Manchester City wird mutiger, aber noch kriegt Chelsea das gut wegverteidigt.

46' Weiter gehts! Keine Wechsel vorerst...

Pause in Porto! Ein packendes Spiel, in dem Chelsea verdient führt. Manchester City und Pep Guradiola sind gefordert, soll der große Traum vom Champions League-Titel sich nicht erneut in Luft auflösen.

Toooooooooor für Chelsea

43' Und Chelsea führt. Durch Kai Havertz. Mount mit einem Traumpass in die Schnittstelle und Havertz taucht frei vor Ederson auf. Der ist zwar noch dran, doch der Abpraller landet beim deutschen Nationalspieler und der schiebt ihn rein.

Champions League: Kai Havertz bringt Chelsea in Führung. Foto: IMAGO / PA Images

39' Bitter! Thiago Silva muss tatsächlich runter, für ihn kommt Ex-Gladbacher Christensen in die Partie. Wie kann Chelsea den Verlust des Abwehrchefs verkraften?

37' Chelsea wieder mit ganz viel Tempo. Aber Havertz mit der flaschen Entscheidung. Im letzten Drittel machen es die Londoner noch nicht abgeklärt genug.

34' Gelb für Gündogan! Thiago SIlva wird behandelt, er hatte sich im Duell mit Foden vertreten.

27' De Bruyne findet Foden, der hat viel Platz im Strafraum, doch da kommt Rüdiger mit einer starken Grätsche. Das war wichtig!

20' 20 Minuten rum! Es ist das erwartete Spiel. ManCity mit mehr Ballbesitz, Chelsea lauert auf Konter, vor allem Werner ist da mehrfach gefährlich geworden.

13' Manchester City ist zwar die Mannschaft mit mehr Ballbesitz. Doch Chelsea hat die dickste Chance. Schneller Angriff, dann kommt der Ball zu Timo Werner, der aus 7 Metern dem Ball nicht gut genug platzieren kann.

Champions League: Timo Werner und Chelsea wollen Manchester City ärgern. Foto: imago images

7' Aus einem harmlosen Abstoß ist plötzlich Sterling frei, nimmt den Ball mit dem Außenrist mit und kann den Ball dann aber nicht mehr an Mendy vorbeilegen.

2' Manchester City legt gleich los wie die Feuerwehr, drückt Chelsea tief hinten rein.

1' Los gehts'! Manchester City in hellblau-weiß, Chelsea läuft im traditionellen dunklen Blau auf.

20.58 Uhr: Die Mannschaften sind da, es kann also losgehen.

20.53 Uhr: Die Eröffnungszeremonie läuft. Und wir werfen einen Blick auf die Favoritenrolle. Die dürfte bei Manchester City liegen, gibt auch Thomas Tuchel zu. "Vielleicht sind wir der kleine Außenseiter, aber wir wollen Porto mit der Trophäe verlassen", so Tuchel. Doch Mut dürfte Tuchel die zwei Siege im FA-Cup-Halbfinale (1:0) und das 2:1 vor drei Wochen machen.

Champions League Finale: Chelsea trifft auf Manchester City. Foto: IMAGO / Shutterstock

20.45 Uhr: In Porto sind heute 16.500 Zuschauer dabei. Das Stadion mit rund 50.000 Plätzen darf zu einem Drittel gefüllt werden.

20.07 Uhr: Die Aufstellungen sind raus. Und Ilkayqh Gündogan kann spielen. Auch die deutschen Stars bei Chelsea starten. Antonio Rüdiger in der Dreierkette, Kai Havertz und Timo Werner im Angriff.

13.08 Uhr: Vor dem Finale muss Manchester City einen Schock verkraften. Mittelfeld-Star Ilkay Gündogan musste am Freitag das Training abbrechen. Bis zum Anpfiff wird es für ihn wohl ein Rennen gegen die Zeit. Gündogan ist für Guardiola in diesem Jahr eigentlich nicht zu ersetzen.

In der Liga schoss er 13 Tore und auch in der Königsklasse war er in vielen Spielen am Weiterkommen beteiligt.

Samstag, 29. Mai, 9.32 Uhr: Heute Abend ist es endlich so weit. In Porto treffen Manchester City und der FC Chelsea im Finale der Champions League aufeinander. Worauf Fußballfans sich bereits freuen: 16.500 Zuschauer sind heute Abend im Stadion des FC Porto erlaubt. Das sind genau 16.500 Zuschauer mehr als bei den meisten Spielen in dieser Saison.

22.39 Uhr: Der Samstag verspricht für Sportfans ein wahrer Leckerbissen zu werden. Neben dem Finale der Königsklasse steht auch noch die Bundesliga-Relegation Kiel gegen Köln an. Außerdem trifft die deutsche Eishockeymannschaft bei der WM auf Finnland und kann das Viertelfinale klar machen. Auch diese beiden Spiele kannst du bei uns im Ticker verfolgen.

21.33 Uhr: Einen Titel kann Tuchel im Vergleich zu Guardiola trotzdem nicht vorweisen. Die Meisterschaft gewannen die Citizens dominant vor dem Stadtrivalen Manchester United. Chelsea verlor das Finale des FA Cups gegen Leicester.

18.46 Uhr: Zwei Mal trafen beide Teams seitdem aufeinander. Beide Male gewann die Tuchel-Elf! Im Halbfinale des FA Cups gab es einen 1:0-Erfolg, in der Liga siegte man am 35. Spieltag mit 2:1.

15.12 Uhr: Das Duell der beiden englischen Top-Klubs verspricht ein spannendes zu werden. Manchester City gilt für viele Experten als derzeit bestes Team der Welt. Chelsea steht dem, seitdem Thomas Tuchel Ende Januar aber in nichts nach. In 29 Spielen gab es nur fünf Niederlagen.

Freitag, 28.05.2021, 11.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum diesjährigen Finale der Champions League. Es stehen sich gegenüber: Manchester City und Chelsea London. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.