DAZN lässt die Bombe platzen! Darauf dürfen sich die Zuschauer des Streaming-Dienstes freuen

Jetzt ist es offiziell! DAZN hat sich den nächsten spektakulären Deal an Land gezogen und untermauert damit seine Ambitionen, die Nummer 1 in Sachen Sportübertragung zu sein.

Abonnenten von DAZN in Deutschland und Österreich dürfen sich auch in den kommenden Jahren auf die Spiele der spanischen Liga freuen.

DAZN hat den nächsten Hammer für seine Zuschauer verkündet. Foto: dpa

DAZN verlängert LaLiga-Engagement langfristig

Seit 2016 ist DAZN in Deutschland empfangbar und seitdem sichert sich der Streamingdienst immer weitere Rechte für Live-Sportübertragungen. Regelmäßig kommt es zwischen dem US-Unternehmen und dem größten Konkurrenten Sky zum Wettbieten.

Das ist DAZN:

Streaming-Anbieter für Livesport

Seit 2016 in Deutschland empfangbar

Für den deutschsprachigen Raum hält DAZN unter anderem Übertragungsrechte an der Bundesliga, der Champions League oder auch der National Football League (NFL)

Ab der Saison 2021/2022 werden alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv live übertragen

Doch eine Liga begleitet DAZN in Deutschland seit Anfang an: die spanische Liga rund um die Top-Klubs aus Madrid und Barcelona sowie Superstar Lionel Messi. Das wird langfristig so bleiben. Am Sonntagabend wurde verkündet, dass der Vertrag um fünf weitere Jahre verlängert wurde.

„Vor fast genau fünf Jahren ist DAZN mit dem Ziel angetreten, die Art und Weise wie Fans ihren Lieblingssport erleben können, zu revolutionieren“, kommentiert Thomas de Buhr, der Deutschland-Chef des Medienkonzerns, den Deal.

Vor fast genau fünf Jahren ist DAZN mit dem Ziel angetreten, die Art und Weise wie Fans ihren Lieblingssport erleben können, zu revolutionieren. Die @LaLiga war dabei immer an unserer Seite und ist demnach elementarer Bestandteil unseres breiten Portfolios an Spitzenfußball. 1/2 https://t.co/eroxVfMemY — Thomas de Buhr (@tdb) May 16, 2021

Die spanische Liga sei von Anfang ein elementarer Bestandteil dieser Strategie gewesen, führt er weiter aus. „Umso schöner, dass Fans in Deutschland und Österreich auch in den kommenden fünf Jahren alle Spiele aus der spanischen Topliga live und exklusiv auf DAZN verfolgen können“, meint de Buhr.

DAZN mit deutlichem Zeichen in Richtung Sky

Bis einschließlich 2026 läuft der neue Vertrag. Es ist auch eine Ansage an Sky, welchem DAZN Schritt für Schritt den Rang ablaufen will. Für die kommende Saison hat man sich bereits die Rechte an der Champions League gesichert und den Pay-TV-Riesen gänzlich ausgestochen.

Auch in der Bundesliga wird es mit der kommenden Saison große Änderungen geben. So werden demnächst alle Freitags- und Sonntagsspiele über den Streaming-Anbieter empfangbar sein. Sky bleibt nur noch die Übertragung am Samstag. (mh)