Dänemark – Serbien im Live-Ticker: Endspiel-Chaos! Deutschland-Fans schauen ganz genau hin

Es ist das heißeste Gruppen-Endspiel der EM 2024. In der Gruppe C geht vor dem letzten Spieltag noch (fast) alles. Und auch die Deutschland-Fans schauen ganz genau hin, denn heute entscheidet sich, wer der Gegner im Achtelfinale ist. Womöglich wird es Dänemark oder Serbien?

England geht gegen Slowenien als Favorit auf den Gruppensieg in die Parallelspiele. Dahinter wird es richtig heftig. Bei Dänemark – Serbien hilft beiden Nationen nur ein Sieg, um sicher in die K.o.-Runde einzuziehen. Der Verlierer ist wohl raus.

Dänemark – Serbien im Live-Ticker: Hier alle Highlights

Wer gewinnt und kommt weiter? Für wen ist die EM 2024 gelaufen? Wir begleiten für dich Dänemark – Serbien im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Tor, kein Highlight, keine Info. Viel Spaß!

Dänemark – Serbien -:- (-:)-

Tore: –

18.55 Uhr: So, und jetzt wird es richtig kompliziert und dramatisch: Enden England – Slowenien und Dänemark – Serbien mit dem gleichen Ergebnis, wären Slowenien und Dänemark punkt- und torgleich. Weil sowohl der direkte Vergleich als auch das Torverhältnis und die Zahl der erzielten Tore identisch wären, würde die Fair-Play-Wertung. Jedoch haben die beiden Teams bislang auch jeweils vier Gelbe Karten.

Als nächstes würde das bessere Ergebnis in der EM-Qualifikation entscheiden. Da hatten allerdings auch beide 22 Punkte. Das bessere Torverhältnis hatten die Slowenen. Zuerst zählt aber der direkte Vergleich. Dort gab es im Hinspiel, ihr ahnt es wohl schon, ein 1:1. Im Rückspiel stand es zur Pause auch 1:1. Dann gewann Dänemark aber noch 2:1. Ein Tor von Thomas Delaney von November 2023 könnte also entscheiden, wer heute Abend ins Achtelfinale einzieht.

17.45 Uhr: Vor der Entscheidung in Gruppe C wird schon in Gruppe B gespielt. In einer Viertelstunde treten Niederlande und Österreich sowie Frankreich und Polen gegeneinander an. Wir informieren dich später über den Ausgang.

16.33 Uhr: Die Partie steigt in München. Schiedsrichter ist der Franzose Francois Letexier. Auch eine deutsche Beteiligung gibt es: Der VAR heißt Bastian Dankert und kommt aus Rostock. Entscheidet er am Ende über Deutschlands Gegner? Wir wollen es nicht hoffen.

14.55 Uhr: Fest steht in Gruppe C bislang nur eins: England kommt weiter. Mit vier Punkten sind die Briten schon jetzt sicher einer der vier besten Gruppendritten, sollten sie tatsächlich dorthin abrutschen. Solange Dänemark hier nicht gewinnt, ist das aber nicht möglich.

13.50 Uhr: Deutschland spielt im Achtelfinale gegen den Zweiten der Gruppe C. Aktuell also Dänemark. Bei einer Niederlage aber würde Serbien vorbeiziehen und wäre Zweiter. Außer Slowenien schlägt gleichzeitig England. Dann muss Deutschland sogar direkt gegen Titelkandidat England ran. England könnte bei einer Niederlage und einem parallelen Dänemark-Sieg sogar noch auf Platz 3 abrutschen. Was für ein wildes Finale in dieser Gruppe.

Dienstag, 12.12 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zur EM-Partie Dänemark -Serbien. Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit wird hier der Gegner Deutschlands im Achtelfinale ermittelt.