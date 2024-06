Dänemark – England: Fans zerreißen „Three Lions“ nach Peinlich-Auftritt – „Einfach nur schrecklich“

Vor dem Beginn der EM 2024 galt England als großer Favorit auf den Titel. Viele Experten waren sich sicher: Nach über 60 Jahren holen die „Three Lions“ den Pokal wieder ins eigene Land. Doch spätestens nach der Partie gegen Dänemark kann man festhalten: Die Engländer enttäuschen sportlich auf ganzer Linie.

Zum Auftakt der EM 2024 holte das Team von Gareth Southgate zwar einen Sieg gegen Serbien, doch der Auftritt sorgte für viel Ärger in der Heimat. Das Spiel Dänemark – England war aus Sicht der Briten noch enttäuschender. Man holte mit Glück einen Punkt.

Dänemark – England: Southgate-Elf wird Favoritenrolle erneut nicht gerecht

Vier Punkte nach zwei Spielen ist alles andere als eine schlechte Ausbeute. Nach den ersten beiden Partien sind die Engländer auf dem besten Wege zum Einzug ins Achtelfinale. Doch überzeugend spielt das Star-Ensemble um Jude Bellingham und Harry Kane keineswegs.

Über die gesamten 90 Minuten hatte England kaum Phasen, in denen das Team das Spiel unter Kontrolle hatte und dominant auftrat. Ganz im Gegenteil: Dänemark lud England vor dem 0:1 ein und war danach deutlich besser. Vor allem in der zweiten Hälfte hatte Dänemark etliche Chancen auf den Führungstreffer und somit auf den Sieg.

Bellingham, Kane und Co. spielen ganz anders, als man es von ihnen erwartet. England reagiert, statt selbst das Spiel zu machen und wirkt somit zu oft zu passiv. Nach dem Spiel hagelte es eine Menge Kritik an dem Spielstil der „Three Lions“, an den Stars und an vor allem an Trainer Southgate.

Englische Fans außer sich: „Schmerzhaft, sich das anzuschauen“

Seit 2016 ist Southgate englischer Nationaltrainer – oft spielte er mit seinem Team ein gutes Turnier, doch der große Wurf – ein (EM-)Titel – fehlte bislang noch. Die Experten begründeten das oft mit der Spielweise des Trainers. Und Southgate stand auch nach dem Spiel Dänemark – England im Mittelpunkt der Kritik. „Einfach nur schrecklich, wie diese Mannschaft spielt. Es ist schmerzhaft, sich das anzuschauen“, wütete ein Fan auf „X“.

„Das ist gar nichts, dieses Team hat so viel Potenzial, so viel Klasse. Aber man spielt Angsthasen-Fußball. England ist so weit weg vom Titel“, schreibt ein anderer Fan. Die Engländer sind von ihrem Team mehr als enttäuscht – und das, obwohl man mit einem Bein in der K.o.-Phase steht. Einfacher wird es jedenfalls nicht mehr für Bellingham und Co. Es muss eine deutliche Leistungssteigerung her.