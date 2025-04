FC Schalke 04: Sky verkündet königsblauen Knaller – S04-Fans aufgepasst

Schalke-Fans aufgepasst! Die Saison in der zweiten Liga neigt sich dem Ende entgegen. Nicht mehr viele Spiele des FC Schalke 04 stehen aus. Anschließend wartet ein langer Sommer ohne königsblaue Partie.

Also jetzt nochmal schnell alles mitnehmen, was geht. Wer vom FC Schalke 04 nicht genug bekommen kann, für den kommt der Sonntag (27. April) wie gerufen. Nicht nur die Profis sind im Einsatz. Und Sky verkündet jetzt, alles live zu zeigen.

FC Schalke 04: Jugend macht den Anfang

Los geht es schon ab 11 Uhr. Zu dieser Uhrzeit trifft die U19 der Knappen auf die Jugendauswahl von Fortuna Düsseldorf. Die reformierte Junioren-Bundesliga hat die Saisonendphase erreicht. In einer abschließenden K.-o.-Phase geht es jetzt um den Titel.

Schalkes A-Junioren gehen, trainiert von Norbert Elgert, gehen als Favorit in das Achtelfinale mit den Düsseldorfern. Immerhin konnten sich die Youngsters des FC Schalke 04 als Gruppensieger der Gruppe A für die K.-o.-Runde qualifizieren. In dem Achtelfinale geht es um alles oder nichts, da es kein Rückspiel gibt.

Für Sky der Auftakt in einen königsblauen Tripleheader. Übertragen wird das Duell live auf Sky Sport Bundesliga sowie im kostenlosen Livestream.

Erst Profis, dann Revierderby

Danach geht es beinahe nahtlos weiter mit dem Zweitligaspiel der ersten Mannschaft beim 1. FC Kaiserslautern. Es ist das erste Spiel, seit bekannt ist, dass Trainer Kees van Wonderen am Saisonende aus dem Amt ausscheidet. Hier ist Rechteinhaber Sky wie gewohnt schon ab eine halbe Stunde vor Anpfiff auf Sendung (auf Sky Sport Bundesliga 4).

Und dann wird es am Nachmittag richtig brisant! In der Frauen-Westfalenliga reisen die Schalkerinnen nach Dortmund zum Revierderby. Dieses findet ab 15 Uhr im Stadion Rote Erde neben dem Dortmunder Westfalenstadion statt. Die 10.000 Karten sind seit Tagen vergriffen. Egal wo: Das Duell Schalke gegen Dortmund lockt die Zuschauer an.

Deshalb überträgt Sky auch dieses Duell. Zu sehen ist die Begegnung auf Sky Sport News sowie ebenfalls im kostenlosen Livestream. Wer als Fan des FC Schalke 04 am Sonntag also Zeit hat, der kann gleich mehrere Stunden am Stück seinem Verein die Daumen drücken und zusehen.