FC Bayern München: Absurdes Kane-Drama! FCB-Star kocht vor Wut

Titelentscheidung vertagt! Der FC Bayern München gewinnt das Heimspiel gegen Mainz 05 mit 3:1, kann sich die Bundesliga-Krone aufgrund des Sieges von Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg (2:0) aber noch nicht wieder aufsetzen. Somit muss Starstürmer Harry Kane weiter auf den ersten großen Titel seiner Karriere warten.

In der kommenden Woche dürfte es dann so weit sein. Doch dann wird Kane nicht mitwirken können: Der Stürmer sah gegen Mainz seine fünfte gelbe Karte und wird dem FC Bayern München in Leipzig fehlen. Nach dem Spiel platzte dem Engländer der Kragen.

FC Bayern München: Kane geht auf Dankert los

Kane steht kurz davor, endlich seinen ersten Titel zu gewinnen. So lange wartet der Top-Angreifer auf diesen Moment, so lange muss er sich schon etwas anhören. Und dann, wenn es tatsächlich so weit sein könnte, fehlt er. Kane und Titel – es wird immer irrer. Dass er ausgerechnet bei dem möglichen Meisterspiel nicht dabei sein kann, wurmte ihn im Nachgang enorm. Doch eins nach dem anderen.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wird der Stürmer verwarnt, nachdem er einen Foulpfiff nach einem Zweikampf mit Mainz-Angreifer Jonathan Burkardt nicht her wird. Eine unglaublich unnötige und bittere Situation, die Kane letztlich seine fünfte gelbe Karte einbrachte.

Er selbst sah das jedoch ganz anders und beschwerte sich nach der Partie bei „Sky“ über die Entscheidung des Schiedsrichters, ihm die gelbe Karte zu geben. „Es ist niemals eine gelbe Karte. Leider kommen Leute manchmal in die Allianz-Arena und wollen sich selbst einen Namen machen (Schiedsrichter Bastian Dankert; Anm.d.Red.). Ich bin sehr enttäuscht darüber“, wütete er nach dem Spiel.

Kane stößt Regeländerung an

Doch damit noch nicht genug. Kane zweifelt gar die grundsätzliche Regelung an. „Es ist verrückt, mit fünf gelben Karten in 34 Spielen gesperrt zu werden. Es ist einfach eine verrückte Regel. Es sollte, wie in der Premier League auch, nach der Hälfte der Saison einen Reset der gelben Karten geben“, so der Bayern-Star.

Letztlich wird er sich damit abfinden müssen, im kommenden Spiel zu fehlen. So wird der FCB-Angreifer von der Tribüne aus hoffen müssen, dass seine Kollegen die Meisterschaft klarmachen und er anschließend seinen ersten Titel feiern kann.