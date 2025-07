Juwel-Abgang bei FC Bayern München? Konkurrent will IHN haben

Florian Wirtz. Nico Williams. Nick Woltemade. Die Vertragsverhandlungen des FC Bayern in diesem Sommer sind noch nicht von Erfolg gekrönt. Auf der anderen Seite hingegen musste der Rekordmeister bereits mehrere (teils bewusst gewählte) Abgänge hinnehmen. Neben Thomas Müller, Mathys Tel und zuletzt Leroy Sane könnte nun ein weiterer Offensivspieler den Verein verlassen.

Zwar spielte Paul Wanner bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den 1. FC Heidenheim, für den FC Bayern ist er allerdings ein wertvoller Spieler mit großem Zukunftspotenzial. Daher ist die Führungsriege zwar gewillt, den 19-Jährigen erneut zu verleihen. Diesmal jedoch zu anderen Konditionen und vor allem zu einem anderen Ziel.

FC Bayern: Wanners Leihe enttäuscht

Durchaus verständlich, denn an die zu Beginn starken Leistungen in Heidenheim konnte Wanner im Saisonverlauf nicht weiter anknüpfen und verbrachte auch beim Bundesliga-Neuling viel Zeit auf der Bank. Ein Zustand, der in München auf wenig Begeisterung stieß. Hier glaubt man fest an das Potenzial des deutschen Top-Talents. Daher soll Wanner an ein Team verliehen werden, das im kommenden Jahr im europäischen Wettbewerb vertreten ist.

+++Musiala-Verkündung lässt FCB-Fans jubeln+++

Der „Kicker“ berichtet, dass der VfB Stuttgart sehr an einer Leih-Verpflichtung des FCB-Talents interessiert sei, der darüber hinaus selbst gerne für den VfB auflaufen würde. Nachvollziehbar bedenkt man den Umgang von Sebastian Hoeneß mit jungen Talenten und die erstklassige Integration in die Stuttgarter Profi-Mannschaft. Auch für die Bayern könnte der mögliche Deal einen großen Vorteil bereithalten.

Wanner und Woltemade im Tausch?

Nach wie vor versucht der Rekordmeister, sich die Dienste von Woltemade zu sichern. Die öffentlich ausgetragene Transfer-Verhandlung droht aber, genau durch diesen Umstand immer mehr ins Stocken zu geraten. Ein Tauschgeschäft zuzüglich einer festgelegten Transfersumme für Woltemade erscheint hier doch sinnvoll.

Das würde allerdings voraussetzen, dass der FC Bayern Wanner verkaufen möchte. Sollte die Chefetage des Rekordmeisters nur an einer weiteren Leihe interessiert sein, bedürfte es wohl zwei separaten Deals. Wann und ob diese über die Bühne gehen, bleibt abzuwarten.