EM 2024: England-Fans mit Knall-Ansage! Fans haben keine Zweifel

Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka – schon vor dem Start der EM 2024 galten die „Three Lions“ als ein Favorit auf den Titel. Doch der Auftakt gegen Serbien (1:0) war mühsam und wackelig und gegen Dänemark (1:1) wurde es noch schlechter.

Doch wie denken die Briten selbst über die Chancen ihres Teams auf die Trophäe? Wir haben sie gefragt. Voller Überzeugung und ohne jeden Zweifel stellten ausnahmslos alle England-Fans bei der EM 2024 klar: „It’s coming home!“

EM 2024: England-Fans haben keine Zweifel

Reisefreudig wie man sie kennt überrannten zehntausende Fußballfans aus England Gelsenkirchen für das erste Spiel ihres Teams bei der EM 2024. In Frankfurt wird es am Dienstag kein Stück anders aussehen. Bewaffnet mit Zaunfahnen, einem Repertoire an verrückten Fangesängen und jede Menge Durst feiern die Briten bei Dänemark – England eine riesige Party.

Viele Experten sehen das Team von Trainer Gareth Southgate ganz weit vorne in der Liste der potenziellen EM-Sieger. Und die Fans selbst? Die haben trotz der dürftigen Auftritte offenbar nicht einmal den Hauch von Zweifel. Obwohl die Fußballnation in ihrer langen Geschichte nur einen einzigen Titel holen konnte, sind alle Briten felsenfest vom Final-Sieg überzeugt (die Stimmen oben im Video).

Wie lange geht die Reise für England, fragten wir viele Fans in Gelsenkirchen. Die Antworten waren nicht nur verblüffend ähnlich, sondern auch eindeutig. „All the way! It’s coming home!“, sagten die Fans von der Insel fast unisono. Und die meisten sind sich auch ziemlich sicher, wer dafür im Finale aus dem Weg geräumt werden muss. Deutschland – England, so hört man immer wieder, wird die Paarung im Endspiel der EM 2024 lauten.