Serbien – England: Heftige Fan-Ausschreitungen – in Gelsenkirchen kracht es gewaltig

Aufregung in Gelsenkirchen! Am Sonntag treffen dort Serbien und England bei der Fußball-Europameisterschaft aufeinander. Schon im Vorfeld befürchtete die Polizei Ausschreitungen zwischen Fans beider Nationen.

Einige Stunden vor Anpfiff knallte es in der Stadt dann auch wirklich. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten Fans von Serbien und England aneinander. Augenzeugen berichten von blutüberströmten Menschen. Die Polizei muss in großer Zahl anrücken.

Serbien – England: Fan-Krawall

Zentrum der Ausschreitungen war offenbar die Arminstraße in der Nähe des Bahnhofs. Hier trafen nach ersten Erkenntnissen englische und serbische Hooligans aufeinander – ließen es richtig krachen. Alles, was nicht fest verankert im Boden war, flog durch die Luft, insbesondere Stühle. Glasscheiben gingen zu Bruch.

In der Folge schritt die Polizei mit einem massiven Aufgebot ein, um die Situation zu beruhigen, wie unserer Reporter vor Ort berichtet. Dabei rückte vor allem das Lokal „Posthörnchen“ in den Fokus, wo sich zahlreiche englische Fußballfans vor dem Spiel Serbien – England versammelt hatten. Videos auf X (ehemals Twitter) zeigen auch Auseinandersetzungen vor dem Steakhouse „Hirt“.

Jede Menge Chaos in Gelsenkirchen. Foto: Daniel Sobolewski

Lokal umstellt

Laut Augenzeugen sein eine Gruppe England-Fans nach der Ausschreitung dorthin zurückgekehrt. Kurz darauf umstellte die Polizei das Lokal und riegelte dieses ab. Der Außenbereich wurde geräumt, anschließend der Innenbereich durchkämmt.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion den Einsatz im Posthörnchen. Auch habe es bei der ganzen Auseinandersetzung Verletzte gegeben. Wie viele und wie schwer die Verletzungen sind, war in der undurchsichtigen Lage zunächst unklar. Augenzeugen berichteten unserem Reporter allerdings von Personen, die blutüberströmt behandelt werden mussten.

Serbien – England: Hitziges Duell

Die Partie findet erst am Abend um 21 Uhr in Gelsenkirchen statt. Serbien und England sind gemeinsam mit Slowenien und Dänemark in einer Gruppe. Bei der letzten EM hatten die „Three Lions“ das Finale erreicht, scheiterten im Elfmeterschießen aber an Italien. Dieses Jahr soll es besser laufen.