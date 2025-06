FC Schalke 04: Transfer-Knall um Karaman? Mulder lässt aufhorchen

Zwei Jahre lang Abstiegsangst, zwei Jahre lang eine peinliche Vorstellung nacheinander. Die einzige Konstante beim FC Schalke 04 in den letzten beiden Saison war Kapitän Kenan Karaman. Der Türke rettete Schalke gleich zweimal, der Offensiv-Akteur ist zu dem Gesicht des Vereins geworden.

Erst im vergangenen Jahr hat Karaman seinen Vertrag beim FC Schalke 04 bis 2028. Doch nach dem letzten Spiel gegen den SV Elversberg (1:2) hat der Spielführer plötzlich über einen möglichen Abschied gesprochen. Verlässt der wichtigste Spieler den Revierklub nach der zweiten Horror-Saison?

FC Schalke 04: Macht Karaman den Abflug?

Er wird von den Fans geliebt, ist der Anker der Mannschaft, das Gesicht des Vereins und genieß im Klub ein enorm hohes Ansehen. Umso härter würde es den Pottklub treffen, wenn er das sinkende Schiff verlassen würde. Nach dem Elversberg-Spiel sorgte er mit pikanten Aussagen für Aufsehen.

„Stand jetzt bin ich hier. Ich werde mir natürlich meine Gedanken machen“, antwortete Karaman in der Mixed-Zone auf die Frage, ob er bei S04 bleiben würde. Ein klares Bekenntnis sieht ganz anders aus. Er betonte immer wieder, wie wohl er sich auf Schalke fühle.

Nur wenige Tage später äußert sich nun S04-Sportdirektor Youri Mulder zu den jüngsten Aussagen des Kapitäns und zu der Zukunft Karamans. Dabei lässt er alle S04-Fans aufatmen. Der Niederländer machte klar: Der Kapitän bleibt an Board!

Mulder-Klartext zu Karaman-Zukunft

„Ich habe nach dem letzten Spiel gegen Elversberg mit ihm gesprochen. Kenan wird auch in der kommenden Saison bei uns sein und er wird wieder performen“, so S04-Boss Mulder in einem Vereinsinterview. „Direkt nach dem Spiel hat er aus Frust etwas gesagt, das von manchen falsch gedeutet wurde. Kenan bleibt. Er wird sich keinen anderen Verein suchen“, legte er nach. Diese Aussagen lassen keine Zweifel!

Karaman soll und wird auch in der kommenden Saison der Kopf der Mannschaft sein. Der 31-Jährige sammelte in der Saison 2023/24 22 Torbeteiligungen, in der abgelaufenen Saison kam er auf 17 Torbeteiligungen. Er war, ist und bleibt die Lebensversicherung von Schalke 04.