England zittert vor EM-Duell mit Deutschland: Dafür nehmen die Fans sogar dieses Trauma in Kauf

Jetzt wird es ernst für England! Das Team von Gareth Southgate kämpft im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien (Dienstag, 25. Juni, 21 Uhr) um den Sieg in Gruppe B. Das Spiel entscheidet auch, gegen wen es im Achtelfinale geht. Kommt es zum Prestige-Duell gegen Deutschland?

Sollte England nur Zweiter werden, würden die „Three Lions“ auf das Team von Julian Nagelsmann treffen. Vor der DFB-Elf haben die Engländer eine Menge Respekt. Daher sind sie sich sicher: Lieber geht es für das Achtelfinale zurück nach Gelsenkirchen, als gegen Deutschland ran zu müssen.

England: Fans wollen DFB-Team aus dem Weg gehen

Die Empörung seitens der Engländer gegenüber Gelsenkirchen als Austragungsort der EM 2024 war enorm. Sowohl die (Innen-)Stadt an sich als auch die An- und Abreise von der Arena auf Schalke hat bei den Briten für mächtig Ärger gesorgt. England-Fan Paul Brown nannte Gelsenkirchen sogar ein „Drecksloch“.

Mit Blick auf ein mögliches Achtelfinalspiel könnte es nun zum Wiedersehen zwischen den Briten und Gelsenkirchen kommen. Denn sollte die Southgate-Elf die Gruppe B gewinnen, würde die erste K.o.-Partie erneut im blau-weißen Teil des Ruhrgebiets stattfinden. Wird England nur Zweiter, geht es nach Dortmund – dann wartet Deutschland.

Dieses Szenario wollen die Briten unbedingt vermeiden. Vor dem Spiel gegen die Slowenen waren sie sich sicher: Lieber geht es zurück nach Gelsenkirchen als gegen das DFB-Team. Wo und gegen wen die „Three Lions“ spielen, haben Harry Kane, Jude Bellingham und Co. selbst in der Hand. Gewinnt man gegen Slowenien, geht es zurück nach Gelsenkirchen und auf Schalke.

Fan mit klarer Ansage: „Das nehmen wir gerne“

Die Entscheidung zwischen Gelsenkirchen und Dortmund fiel vielen Briten sehr einfach – der Respekt vor den Deutschen ist schlichtweg zu groß. „Ich bitte drum, dass wir die Gruppe als Erster abschließen und dann gegen Österreich oder einen anderen Gegner spielen. Hauptsache nicht Deutschland“, betonte ein „Three Lions“-Fan vor dem letzten Gruppenspiel in Köln.

Auch Gelsenkirchen finden sie nicht mehr so schlimm wie vor dem Spiel gegen Serbien (1:0). „Dann gehts zurück dorthin, das ist kein Problem, das nehmen wir gerne“, so der Anhänger weiter. Ein anderer Engländer wurde noch deutlicher:“Auf jeden Fall wollen wir nach Gelsenkirchen, so schlimm ist es dort doch gar nicht. Hauptsache nicht gegen die Deutschen.“