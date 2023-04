Stuttgart – Borussia Dortmund: Fans sofort auf 180! Diese Szene lässt es direkt knallen – „Das ist Wahnsinn!“

Stuttgart – Borussia Dortmund war gerade erst angepfiffen, da knallte es schon gewaltig. Direkt gab es bereits heftige Diskussionen. Der Grund: eine Szene zwischen Serhou Guirassy und Emre Can.

Noch in der ersten Minute von Stuttgart – Borussia Dortmund hechteten die beiden Spieler zum Ball. Der VfB-Stürmer kam zu spät, traf seinen Gegner voll am Schienbein. Can ging zu Boden, wütete dann wie ein Rohrspatz und trat damit erst eine Rudelbildung und dann auch einen Streit der Fan-Lager los.

Stuttgart – Borussia Dortmund: BVB-Fans sofort stinksauer

40 Sekunden war das Duell des Kellerkinds gegen den Titel-Kandidaten alt, als Schiedsrichter Harm Osmers schon mit der ersten ganz kniffligen Situation konfrontiert wurde. Im Kampf um den Ball war Guirassy deutlich zu spät gekommen, hatte seinen Gegenspieler Can mit der offenen Sohle am Schienbein getroffen.

Zum Entsetzen aller Schwarzgelben gab es dafür keine Rote Karte. Nicht einmal eine Gelbe! Und auch der VAR meldete sich nicht zu Wort. So kam Guirassy ohne Strafe davon, für die BVB-Fans eine schwerwiegende Fehlentscheidung. Einige Kommentare:

„Alter, das ist halt Rot!“

„Offene Sohle auf das Schienbein, gibt nix!?“

„Unfassbar, dass dieser VAR da nicht eingreift.“

„Egal, ob das die erste Spielminute ist, DAS IST ROT!“

„Selten eine klarere Rote Karte gesehen!“

„Ganz ehrlich, das ist Rot und Osmers steht genau daneben.“

„Der tritt dem das Schienbein durch, und dieser Komiker in Köln prüft die Nummer nicht mal? Leute, macht den Laden einfach dicht!“

Doch auch die VfB-Fans waren stinksauer. Die Reaktion von Emre Can brachte sie auf die Palme. Der war erst schmerzverzerrt zu Boden gegangen, hatte sich dort gekrümmt, um dann aufzuspringen und Harm Osmers wegen der nicht gegebenen Karte heftig anzugehen. Die Schwaben warfen dem DFB-Star eine Schauspieleinlage vor und forderten für die Aggressionen Richtung Referee ebenfalls einen Grund für eine Gelbe Karte. Hier mehrere Reaktionen:

„Drei Minuten am Boden liegen und vor Schmerz krümmen, nur um zum Pöbeln wieder aufzuspringen.“

„Was macht Can denn da? Der hat so getan, als hätte man ihm den Fuß abgetrennt.“

„Can ist so ein Schauspieler!“

„Kriegt Can jetzt keine Gelbe oder Rote Karte für sein Verhalten, nur weil er dabei wie ein Baby auf dem Boden rumheult?“

So oder so war bei Stuttgart – Borussia Dortmund direkt Feuer drin. Die Partie musste der BVB unbedingt gewinnen, um seine Chancen im Meisterrennen zu wahren.