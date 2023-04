Jude Bellingham: Heftige Worte! TV-Experte teilt gegen BVB-Star aus

Jude Bellingham ist der Superstar bei Borussia Dortmund. Der 19-Jährige ist trotz seines jungen Alters längst der Schlüsselspieler im Spiel von Schwarz-Gelb. Dennoch gibt es immer wieder Diskussionen um den Mittelfeldspieler. Diese nehmen auch weiterhin kein Ende.

Im Rahmen des Bundesligaspiels gegen Union Berlin ging ein TV-Experte das Mittelfeld-Ass heftig an und ließ kein gutes Haar an dem Top-Spieler von Borussia Dortmund. Unter anderem wurde das Verhalten von Jude Bellingham kritisiert.

Jude Bellingham: „Kann machen, was er will“

Sky-Experte Didi Hamann hat vor dem 2:1-Sieg des BVB gegen Union erneut auf den Tisch gehauen. Diesmal bezog sich seine meist polarisierende Meinung auf Jude Bellingham. Hamann fand keine allzu guten Worte über den 19-Jährigen. Der Ex-Profi kritisierte vor allem die Art und Weise, wie Bellingham zumeist auftritt und zeigte dafür wenig Verständnis.

„Was Bellingham nicht hat, ist Disziplin. Er will möglicherweise auf die Insel zurück oder zu Real Madrid. Da muss er anders spielen“, erklärte Hamann. Beim BVB wiederum fehle der Mut, um den 19-Jährigen in die Schranken zu weisen. „In Dortmund kann er machen, was er will. Keiner sagt was. Weil jeder Angst hat, ihn zu verärgern“, findet der 49-Jährige. Man habe immer noch Hoffnung, dass Bellingham doch in Dortmund bleibt.

Doch damit war noch nicht Schluss, Hamann teilte weiter heftig aus. „Du kannst keinen Spieler in der Mannschaft haben, der seine defensiven Aufgaben nicht so erledigt, wie er sollte. Wenn du den als Mitspieler hast, dann hast du ein Problem. Nach vorne macht er nichts und nach hinten macht er auch nichts.“ Harte Worte an den Shootingstar der Westfalen. Die Meinung von Hamann über Bellingham ist damit wohl eindeutig.

Kehl verteidigt seinen Schützling

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wurde nachfolgend über diese Thematik befragt. Der ehemalige Profi wies die Anschuldigungen Hamanns aber konsequent zurück und stellte sich vor Bellingham. „Das ist ein Teil seiner Entwicklung. Ich finde, dass er sich gut entwickelt hat“, sagte der Funktionär. Man könne mit dem englischen Nationalspieler sehr gut über alles reden. „Er will immer gewinnen, wir wollen alle erfolgreich sein“, fügte Kehl hinzu.

Didi Hamann ist für seine polarisierenden Aussagen bekannt. Der Ex-Liverpool-Profi wurde gerne mal deutlicher, als manch anderem lieb ist. Dennoch ist auffällig, dass sich die Diskussionen rund um das Verhalten von Jude Bellingham zuletzt häuften. Kürzlich sorgte erst Teamkollege Emre Can für pikante Aussagen bezüglich der Art des 19-Jährigen.