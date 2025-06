Geheimtipp auf Mallorca: Was dieses Restaurant bietet, überrascht!

In einer ruhigen Seitenstraße an der Playa de Palma auf Mallorca, nur wenige Gehminuten von der Strandpromenade entfernt, befindet sich ein Restaurant, das viele Einheimische als Geheimtipp beschreiben würden. Touristen verirren sich eher selten hierher.

Das Konzept des Ladens ist einfach, denn es gibt ausschließlich ein All-you-can-eat-Angebot für 12,90 Euro pro Person. Gäste können ohne Limit bestellen, wobei die Auswahl umfangreicher ist, als man es auf den ersten Blick erwarten würde. Unsere Reporter haben den großen Test gemacht, ob sich der Geheimtipp lohnt. Das Ergebnis überrascht!

Mallorca: Dieser Sushi-Laden überzeugt mit Qualität und Preis

Bereits beim Betreten des unscheinbaren Lokals wird klar: Hier wird bewusst auf große Außenwerbung verzichtet. Statt Touristenströme anzuziehen, verlässt man sich offenbar auf Mundpropaganda – und das scheint zu funktionieren. Denn obwohl das „Dragon Sushi“ in der dritten Reihe liegt, ist bereits am frühen Abend fast jeder Tisch belegt.

Ein Blick in die Karte zeigt schnell, dass hier jeder auf seine Kosten kommt. Wir entscheiden uns dafür, mit den Vorspeisen zu starten und bestellen einmal alles. Nur fünf Minuten später steht der Tisch vor uns voll mit Edamame, Wakame-Salat, Frühlingsrollen und gedämpften Teigtaschen.

Anfängliche Skepsis verfliegt schnell

Nach der Vorspeise wird die Karte umgedreht und ein Blick auf das riesige Sushi-Menü geworfen. Ganze 36 herzhafte Sushi-Rollen stehen zur Auswahl – darunter klassische Makis, Nigiris und eine Vielzahl an kreativen Inside-Out-Rollen. Ob vegetarisch, vegan, mit Fisch oder Fleisch: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ergänzt wird die Karte durch drei süße Dessert-Rollen, die den Abschluss des Essens abrunden.

Wir bestellen in mehreren Runden. Die einzige Regel dabei: Jeder bestellt pro Runde zwei Sorten à acht Rollen – und dann wird geteilt und geschlemmt. Die anfängliche Skepsis, ob die Qualität des Essens bei diesem günstigen Preis stimmen kann, ist sofort verflogen. Denn eins steht schon nach der ersten Sushi-Rolle fest: Hier stimmt alles!

Lohnt sich der Besuch wirklich?

Doch ganz besonders angetan sind wir von den frittierten Sushi-Kreationen sowie den Nigiris. Mit einer großen Flasche Sojasauce, frischem Sushi-Ingwer und einer ordentlichen Portion Wasabi am Tisch, fehlt es an nichts. Runde für Runde kommen neue Highlights auf den Teller – und doch kehren wir immer wieder zu unseren Favoriten zurück. Am Ende zählen wir zu viert 186 Sushi-Rollen.

Wer gutes Sushi liebt und sich gerne durchprobiert, sollte dem „Dragon Sushi“ in Arenal einen Besuch abstatten. Ein echter Geheimtipp für alle, die Lust auf frische Küche in entspannter Atmosphäre haben – und das zu einem Preis, der fast zu schön ist, um wahr zu sein.