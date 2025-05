DFB-Pokalfinale: Bielefeld – Stuttgart im Live-Ticker: Trikot-Wirrwarr! Millionen-Ärger vor Anpfiff

Das Warten hat ein Ende, der große Tag ist gekommen! Wochenlang haben beide Fanlager diesem Tag entgegengefiebert, jetzt geht es um alles. Im diesjährigen Finale des DFB-Pokals trifft Arminia Bielefeld auf den VfB Stuttgart. Das Spiel Bielefeld – Stuttgart dürfte auf und neben dem Platz ein echtes Spektakel werden.

Der VfB geht als Bundesligist selbstverständlich als großer Favorit in diese Partie. Doch die Arminia ist keineswegs zu unterschätzen, hat die Mannschaft von Cheftrainer Mitch Kniat schon vier Erstligisten aus dem Pokal geworfen. Die Schwaben tun also gut daran, das Spiel Bielefeld – Stuttgart keineswegs leichtfertig anzugehen.

Bielefeld – Stuttgart im Live-Ticker:

Schafft es der VfB seiner Favoritenrolle gerecht zu werden? Oder gelingt der Arminia tatsächlich die ganz große Sensation? Fakt ist: So oder so dürfte es ein ganz großes Fußballfest werden. Ob Tore, Highlights oder Aufreger – in unserem Live-Ticker verpasst du nichts.

Bielefeld – Stuttgart -:- (-:-)

Tore: /

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

17.03 Uhr: Aufseiten der Stuttgarter kommt es vor dem Anstoß schon zu mächtig Ärger. Wie der VfB am Samstagmorgen (24. Mai) mitgeteilt hat, wird der Trikotsponsor auf dem Finaldress kurzfristig geändert. Nicht der Schriftzug von Winamax, sondern jener der LBBW wird die Trikotbrust zieren.

Winamax – dessen Name an keiner Stelle des Statements genannt wird – werde „aus vertraglichen Gründen“ nicht gezeigt, was „aus unternehmerischer Sicht erforderlich“ gewesen sei, heißt es seitens des VfB. So soll das Pariser Unternehmen den Schwaben laut „Kicker“ noch knapp zweieinhalb Millionen Euro schulden. So wird die LBBW, die ab der kommenden Saison eh Trikotsponsor geworden wäre, schon gegen Bielefeld auf dem Dress zu sehen sein.

16.30 Uhr: Schon vor dem Anpfiff der Partie hat der DFB eine erste wichtige Entscheidung getroffen. Diese betrifft beide Teams gleichermaßen. Mehr dazu hier.

15.05 Uhr: Für den VfB führte der Weg nach Berlin über Preußen Münster (5:0), den 1. FC Kaiserslautern (2:1), Jahn Regensburg, (3:0), den FC Augsburg (1:0) und RB Leipzig (3:1). Bislang waren es also ausschließlich Gegner aus der ersten und zweiten Liga.

Bei der Arminia sieht das Ganze noch um ein Vielfaches spektakulärer aus: Hannover 96 (2:0), Union Berlin (2:0), der SC Freiburg (3:1), Werder Bremen (2:1) und nicht zuletzt Bayer Leverkusen (2:1) gingen auf der Bielefelder Alm baden. Jetzt winkt dem DSC der ganz große Coup. Räumen die Arminen mit Stuttgart den nächsten Bundesligisten aus dem Weg?

14.30 Uhr: Seit einigen Tagen ist die gesamte Hauptstadt von beiden Fanlagern geflutet. Vor allem die Bielefelder sind mit Mann und Maus angereist und drehen Berlin in diesen Stunden auf links. Doch auch die Schwaben sind mit einer Vielzahl an eigenen Fans angereist. Ob Karte für das Spiel oder nicht – alle sind nach Berlin gekommen. Die Stimmung ist schon jetzt prächtig. Je näher der Anstoß rückt, desto größer wird jedoch auch die Anspannung auf beiden Seiten.

13.10 Uhr: Dritte Liga gegen erste Liga, die große Überraschungsmannschaft gegen den Favoriten aus der Bundesliga. Die Ostwestfalen haben mit einem sensationellen Pokallauf für mächtig Furore gesorgt, haben gleich vier Erstligisten rausgekegelt und stehen nun vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Weitere News:

Samstag, 24. Mai, 12.35 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker zum Finaltag in Berlin! Wochenlang haben beiden Fanlager auf diesen Tagen gewartet, wochenlang haben beide Fanlager fast nur diesen Tag im Kopf! Am heutigen Samstag findet das große Pokalfinale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart statt. Anstoß im Berliner Olympia-Stadion ist um 20 Uhr.