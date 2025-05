Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart: Entscheidung steht! DFB teilt es offiziell mit

Sie fahren nach Berlin! Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart kämpfen am Samstag (24. Mai, 20 Uhr) um den DFB-Pokal. Schafft der Drittligist die große Sensation oder setzt sich der Bundesligist am Ende durch?

Für das Pokalfinale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart ist auch eine wichtige Entscheidung gefallen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sie nun offiziell mitgeteilt.

Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart: DFB-Entscheidung steht fest!

Ganz Deutschland schaut an diesen Samstag in die Hauptstadt: David gegen Goliath, Drittligist gegen Erstligist, Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart. Sollten sich die Bielefelder tatsächlich im Endspiel durchsetzen, wäre es eine Riesensensation. Neben dem Aufstieg in die 2. Liga wäre das die nächste Hammer-Nachricht für die Ostwestfalen.

Stuttgart will eine verkorkste Saison noch mit dem Pokalsieg retten. In der Liga ist es der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß nicht gelungen, sich unter den ersten sechs Teams zu qualifizieren.

Für das Pokalfinale hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitgeteilt, wer der Schiedsrichter ist. Christian Dingert bekommt die große Ehre, das Endspiel zu leiten. „Dieses Spiel ist natürlich etwas ganz Besonderes“, freut sich Dingert. „Vor einer solchen Kulisse auf dem Rasen zu stehen und Teil dieses Saison-Höhepunktes zu sein, davon träumt jeder Schiedsrichter – und für mich geht dieser Traum nun in Erfüllung, nachdem ich schon seit einigen Jahren auf dieses Ziel hinarbeite. Dafür bin ich denjenigen dankbar, die uns als Team das Vertrauen schenken.“

„Mit seinen Leistungen verdient“

Die Ansetzung für das Pokalfinale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart habe sich Dingert „mit seinen Leistungen im Laufe der vergangenen Jahre verdient“, findet DFB-Schiedsrichter-Chef Knut Kircher. Er habe „nicht nur in dieser Saison bewiesen, dass er in der Lage ist, große Spiele zu pfeifen“.

Für das Finale stehen Dingert Benedikt Kempkes und Nikolai Kimmeyer als Assistenten zur Verfügung. Der vierte Offizielle ist Robert Hartmann, Ersatzassistent ist Sascha Thielert. Im Kölner Keller sitzen Benjamin Brand und Felix-Benjamin Schwermer an den VAR-Monitoren.