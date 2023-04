Schlägt Borussia Dortmund im Meisterkampf nochmal zurück? DAS gibt wenig Anlass zur Hoffnung

Der Abstand ist minimal, die Träume dagegen groß. Schafft es Borussia Dortmund erstmals seit 2012 wieder, den FC Bayern München vom Bundesliga-Thron zu stoßen? Sieben Spieltage vor dem Ende der Saison trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte.

Borussia Dortmund hatte es schon in der eigenen Hand, doch das direkte Duell mit dem Rekordmeister verbaselte die Terzic-Elf. Nun ist man auf einen Ausrutscher der Bayern angewiesen. Ein Blick auf das Restprogramm offenbart: Das könnte schwierig werden.

Borussia Dortmund: So sehen die Restprogramme aus

Mit einer unglaublichen Serie hatte sich der BVB zurück an die Spitze der Bundesliga gespielt. Zehn Siege in elf Ligaspielen ließen den Rückstand auf den FCB schmelzen. Nach einem kurzen Besuch an der Tabellenspitze ist man für die letzten Spiele nun aber wieder der Verfolger.

Eine große Rolle, ob es endlich mal wieder mit der Meisterschaft klappt, könnte das Restprogramm spielen. Und hier sieht Borussia Dortmund – aus rein tabellarischer Sicht – einem mutmaßlich nicht einfachen Schlussspurt entgegen.

Restprogramm BVB: Stuttgart, Frankfurt, Bochum, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Mainz

Restprogramm Bayern: Hoffenheim, Mainz, Hertha BSC, Bremen, Schalke, Leipzig, Köln

Mit Eintracht Frankfurt, Mainz 05 und dem VfL Wolfsburg warten drei Teams aus der oberen Tabellenhälfte auf die Dortmunder. Stuttgart, Bochum und Augsburg kämpfen dagegen um die Klasse. Mit Borussia Mönchengladbach hat man zudem noch eine Rechnung aus der Hinrunde zu begleichen.

Bayern hat nur noch ein Schwergewicht

Nahezu gleich sieht es bei den Münchenern aus. Und das könnte der entscheidende Faktor sein. Gegen Teams wie Hoffenheim, Hertha oder Schalke 04 glaubt wohl niemand daran, dass der Rekordmeister großartig Punkte liegen lässt. Ein großer Unterschied zum BVB, der oftmals gegen vermeintlich schwache Gegner wackelt, wenn es um was geht.

Der nominell einzige dicke Brocken für die Münchener ist RB Leipzig am vorletzten Spieltag. Allerdings ist es für Mannschaft von Thomas Tuchel das letzte Heimspiel der Saison und das Duell mit dem BVB hat gezeigt: Wenn Thomas Müller und Co. in der Liga gefordert sind, dann sind sie da. Die Hoffnungen auf einen Bayern-Ausrutscher für Borussia Dortmund sind zwar nicht gänzlich weg, aber eben auch nicht riesengroß.

Borussia Dortmund: Letzter Titel-Traum

Was auch noch ein Faktor werden könnte: Bayern München hat noch die Champions League und damit eine Doppelbelastung vor der Brust. Der BVB dagegen hat nur noch diesen einen Titeltraum. Ob es am Ende klappt oder nicht, sieht man spätestens am 27. Mai.