Borussia Dortmund: Tauziehen um Knauff offenbar beendet! BVB-Star schafft Klarheit

„Der klare Plan ist, dass er im Sommer zu uns zurückkehrt“, so die klare Ansage von BVB-Trainer Edin Terzic bereits vor einigen Monaten. Kein Wunder, immerhin verfolgten der Pottklub den fast schon kometenhaften Aufstieg von Ansgar Knauff bei Eintracht Frankfurt mit großem Interesse. Doch nun scheint sich die Situation geändert zu haben.

Nicht weil Borussia Dortmund nicht mehr will, sondern weil der 21-Jährige offenbar keine Zukunft mehr bei den Borussen sieht. Aus Frankfurt weiß man längst, dass die Adler großes Interesse an einer festen Verpflichtung haben.

Borussia Dortmund bereits chancenlos bei Knauff?

Seit Anfang 2022 ist Ansgar Knauff vom BVB nach Frankfurt verliehen. Dort blühte der U21-Nationalspieler regelrecht auf und hat sogar die Auszeichnung „Junger Spieler der Saison“ in der UEFA Europa League 2021/22 gewonnen. Der Mittelfeldspieler verpasste in der K.-o.-Runde keine Minute und glänzte gegen Barcelona und West Ham als Torschütze. Zusammen mit Eintracht holte er sich im Finale den ersten internationalen Titel seiner noch jungen Karriere.

Hat Ansgar Knauff endgültig mit Borussia Dortmund abgeschlossen? Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Und auch wenn seine Leistung in der laufenden Saison eher stagniert und der Youngster seinen Stammplatz inzwischen verloren hat, erwartet Sport-Vorstand Markus Krösche noch viel von ihm. Und der 42-Jährige könnte seinem Ziel einer festen Verpflichtung nun näherkommen. Denn laut „Bild“ fand kürzlich ein Gespräch zwischen dem BVB und Knauff statt, bei dem der 21-Jährige wohl nicht davon überzeugt werden konnte, eine echte Perspektive in Dortmund zu haben. Zu groß sei die Konkurrenz. Er will also wechseln!

Offiziell läuft die Leihe nach dieser Saison aus und Knauff soll zum BVB zurückkehren. Bei den Schwarzgelben hat der Mittelfeldstar noch einen Vertrag bis 2024. Dem Bericht zufolge hängt der Wechsel jedoch nur noch von der Ablöse ab. Frankfurt soll in Anbetracht des auslaufenden Vertrags laut „Bild“ bereit sein, fünf Millionen Euro zu zahlen. Doch damit liege das Angebot deutlich unter dem Marktwert von Ansgar Knauff. Zumindest finanziell scheint also das letzte Wort zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund noch nicht gesprochen zu sein.