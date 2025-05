Bielefeld – Stuttgart: Fan-Fiasko beim Pokal-Finale! Etliche Zuschauer schauen in die Röhre

Es ist der Tag, auf den alle Bielefelder und alle Stuttgarter so lange gewartet haben. Das Pokal-Finale in Berlin war für beiden Fanlager ein Erlebnis, das wohl niemand wieder vergessen wird. Doch umso bitterer hat die Partie Bielefeld – Stuttgart für den ein oder anderen Fan begonnen.

Denn während die Mannschaften schon eingelaufen waren, die Nationalhymne gespielt wurde und alle auf den Anpfiff der Partie Bielefeld – Stuttgart warteten, standen noch viele Fans vor den Toren des Olympiastadions!

Bielefeld – Stuttgart: Tausende Fans warteten vor dem Stadion

Ist das bitter! Aufgrund des Chaos vor den Eingangstoren des Olympiastadions haben etliche Fans den Anpfiff des DFB-Pokalfinals verpasst. Vor allem vor den Eingängen zur Bielefeld-Kurve kam es laut Bildern und Videos im Netz zu langen Wartezeiten.

So dürften viele, viele Fans die ersten Minuten des Spiels verpasst haben. Dabei haben sie so lange auf diesen Zeitpunkt gewartet. Der ein oder andere war wohl noch bei dem Fanfest. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass es am Olympiastadion zu langen Wartezeiten und Chaos am Einlass kommt. Schon in der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Problemen.

Irre Choreos auf beiden Seiten

Doch nicht nur die ersten sportlichen Sekunden der Partie Bielefeld – Stuttgart dürfte der ein oder andere verpasst haben. Auch die grandiose Stimmung inklusive Choreografien beider Fanlager haben die Fans, die draußen warten mussten, nicht mitbekommen. Sowohl die Bielefelder als auch die Stuttgarter zauberten eine XXL-Choreo aus dem Hut und beeindruckten alle Zuschauer im Stadion und vor den TV-Geräten.

Nach knapp zehn Minuten war das Olympiastadion dann aber auch bis auf den letzten Platz gefüllt. Was dann folgte, war eine große VfB-Party: Schon nach 30 Minuten führte der Favorit mit 3:0.