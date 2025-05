Mats Hummels: „Ein letzter Tanz“ – verkündet der BVB hier die Entscheidung?

Es war ein unrühmlicher Abgang einer glanzvollen Karriere. Nicht mehr als mickrige drei Minuten gab Claudio Ranieri Mats Hummels bei dessen Rom-Abschied und womöglich sogar letzten Spiel seiner Karriere.

Das unwürdige Ende eines kompletten Missverständnisses in der ewigen Stadt. Auch Borussia Dortmund meldete sich an diesem emotionalen Tag zu Wort. Verriet der BVB dabei seine Hummels-Entscheidung?

Mats Hummels: BVB-Entscheidung gefallen

Hartnäckig hält sich das Gerücht einer zweiten BVB-Rückkehr des Weltmeisters. Nur für die Klub-WM. Den schwarzgelben Fans würden diese vier Extra-Wochen viel bedeuten. Und Hummels auch, wie er bereits vor seinem Mini-Abschied von der AS Rom verriet. „Ich bräuchte irgendwas, für das ich so krank brenne, dass ich bereit bin, nochmal diese Opfer zu bringen, meinen Sohn nicht so viel zu sehen“, sagte er im ZDF über eine potenzielle Verlängerung der eigentlich beendeten Karriere. „Der Einzige, für den ich das machen würde, in meiner emotionalen Welt, ist der BVB.“ Hier alle Aussagen.

Eine BVB-Anfrage würde ihn noch einmal ins Grübeln bringen, sagte er – und weiß gleichzeitig: „Das wird glaube ich nicht passieren.“ So klingt auch der Gruß, den Borussia Dortmund am Sonntag nach Rom schickte. „Ein letzter Tanz für Mats Hummels heute. Genieß deinen letzten Fußballabend als Profi, Legende!“, schrieb der Verein auf „X“. Das klingt doch sehr, als sei die Entscheidung über eine BVB-Rückkehr wirklich endgültig gefallen.

Dass aus einem Abend am Ende drei Minuten wurden und die Roma obendrein trotz 2:0-Sieg die Champions League verpasste, machte den Abschied umso bitterer (hier die Details). Immerhin ließen die Mitspieler und Fans den Weltmeister von 2014 anschließend gebührend hochleben.

Ein winziges BVB-Hintertürchen bleibt nun noch offen. Sollte sich nach Nico Schlotterbeck noch ein weiterer Innenverteidiger verletzten und für die Klub-WM 2025 ausfallen, das verriet Hans-Joachim Watzke vor einigen Wochen, käme das Thema noch einmal auf. Ansonsten ist Mats Hummels von nun an ein Fußballrentner.