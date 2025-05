Mats Hummels packt jetzt aus – und macht heftige Vorwürfe an den BVB

Mats Hummels blickt kritisch auf seine letzte Zeit bei Borussia Dortmund zurück. Der Weltmeister von 2014 empfindet den Abschied auch nach einem Jahr noch als unglücklich. In einer ZDF-Dokumentation äußerte er, dass der Umgang mit ihm nicht fair gewesen sei.

Nicht nur der Abschied, sondern auch das Verhältnis zu Edin Terzic enttäuschte Hummels. Die beiden Ex-Dortmunder hatten bekanntlich nicht das beste Verhältnis. Jetzt spricht Hummels über sein Ende bei Schwarz-Gelb.

Mats Hummels: Das schwierige Ende beim BVB

In einem Interview kritisierte er, dass Dortmund bei einem Spiel gegen Stuttgart „fußballerisch unterlegen“ auftrat. „Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen.“ Seiner Meinung nach trugen vor allem die Co-Trainer Nuri Sahin und Sven Bender zum Aufschwung in der Rückrunde bei. Nach dem Erreichen des Champions-League-Finales war für Mats Hummels eine Zukunft in Dortmund jedoch ausgeschlossen.

Nach seinem Abschied vom BVB war sich Mats Hummels zunächst unsicher, ob er weiterspielen sollte. Dabei spielte sein Sohn Ludwig eine zentrale Rolle. „Ich habe auch ihn gefragt, ob ich aufhören soll. Er hat gesagt, dass ich noch ein Jahr spielen soll. Wenn er gesagt hätte, ich will, dass du aufhörst, hätte ich aufgehört.“ Hummels entschied sich für ein Jahr bei der AS Rom.

Bitterer Hummels-Moment in Rom

Sportlich verlief seine Zeit in Italien enttäuschend. In 34 Ligaspielen stand Mats Hummels nur 13 Mal auf dem Feld. Negativer Höhepunkt war sein Platzverweis im Europa-League-Achtelfinale gegen Athletic Bilbao. „Es tut mir leid. Ich habe heute alle mit einem Fehler im Stich gelassen“, schrieb er anschließend bei Instagram. Hummels übernahm die volle Verantwortung und zeigte sich selbstkritisch. „Jetzt habe ich dem ganzen Verein den Traum vom Sieg der Europa League gekostet.“

Trotz der schwierigen letzten Jahre bleiben Hummels und der BVB miteinander verbunden. Im Sommer soll der Meisterspieler mit einem Abschiedsspiel offiziell geehrt werden. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

