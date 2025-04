Mats Hummels: Hammer-Comeback beim BVB? Das ist wirklich dran

Kehrt Mats Hummels tatsächlich schon bald wieder zurück zu Borussia Dortmund? Diese Frage stellen BVB-Fans sich seit Wochen. Nun scheint es erste Antworten zu geben. Aber eins nach dem anderen.

Insgesamt 13 Jahre hatte Mats Hummels für Borussia Dortmund gespielt, ehe der Innenverteidiger sich im vergangenen Sommer dazu entschied, dass er im Herbst seiner Karriere noch mal woanders sein Glück suchen will. Nach langer Vereinssuche unterschrieb er bei der AS Rom.

Mats Hummels bald wieder beim BVB?

In Italiens Hauptstadt kommt Hummels jedoch nicht auf die gewünschte Einsatzzeit. Und so entschloss der 36-Jährige sich vor wenigen Wochen dazu, dass er im Sommer seine Karriere beenden will.

Kaum hatte Mats Hummels sein Karriereende verkündet, da schossen die Gerüchte um eine Rückkehr zum BVB sofort wie Pilze aus dem Boden. Würde er noch mal zu Borussia Dortmund zurückkehren, um die Klub-WM zu spielen? Würde er nach seiner Zeit als aktiver Profi bei den Schwarzgelben den Weg ins Trainergeschäft oder Management einschlagen?

+++ Auch interessant: Mats Hummels packt über Karriereende aus – das war wirklich der Grund +++

Mit dem BVB zur Klub-WM?

Während Ersteres vor allem nach der schweren Verletzung von Abwehrchef Nico Schlotterbeck tatsächlich ein Thema ist, wird Letzteres zumindest in der kommenden Saison wohl noch keine Option darstellen. Mats Hummels wolle sich zunächst eine einjährige Auszeit gönnen, berichtet „Sport Bild“. Danach wolle er weiterschauen, könne sich aber ein Comeback ins Fußballgeschäft gut vorstellen.

Diesbezüglich gab es sogar bereits ein Gespräch zwischen Hummels und den Vereinsverantwortlichen. Diese sollen dem Weltmeister von 2014 klar signalisiert haben, dass die Türen beim BVB für Hummels immer offenstehen. In den kommenden Wochen werden weitere Gespräche geführt.

Hummels als Lizenzspielerleiter?

Eine denkbare Position für Hummels wäre perspektivisch der Posten des Lizenzspielerleiters. Dieser bildet die Schnittstelle zwischen Mannschaft und Klub-Führung. Der Posten wirkt wie auf Hummels‘ Leib geschnitten. Schließlich wurde er für seine Kommunikation im Verein stets geschätzt.